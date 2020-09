ZdG: Casa atribuită ex-procurorului municipiului Chişinău, scoasă la vânzare cu peste 1 milion de euro

Potrivit ZdG, locuinţa luxoasă, atribuită procurorului-şef al capitalei, este trecută pe numele fiicei sale, Maria Leşco (Şaptefraţ), şi a fost înregistrată la cadastru în luna octombrie 2018.

La doar un an după ce a fost dat în exploatare, imobilul a fost expus vânzării prin intermediul unei agenţii imobiliare. Deşi în titlul anunţului se menţionează că locuinţa este situată în Dumbrava, coborând la secţiunea informaţii se precizează că locuinţa luxoasă este situată într-o zonă rezidenţială în suburbia sectorului Ciocana.

La un de când locuinţa a fost dată în exploatare, ea a fost suspusă vânzării. Din numele unui potenţial cumpărător, Ziarul de Gardă a întrebat agentul imobiliar responsabil de vânzări care este preţul locuinţei. Acesta ne-a comunicat că imobilul este în vânzare, costă 1.100.000 Euro şi poate să ne aranjeze o vizită.

Anterior, Şaptefraţ a recunoscut că imobilul a fost construit pentru fiica sa şi că a contribuit nemijlocit la construcţie. „E casa fiicei mele şi a ginerelui meu. Spuneţi celor care aşa tare vă inspiră că eu îi ajut şi am să îi ajut şi am să fac tot ce pot pentru copiii mei. Fac ce vreau cu copiii mei, căci am cu ce. Vă interesează tare? Copiii mei îs gospodari, îs mari. Toate-s după dânşii”, a menţionat fostul procuror pentru anticorupţie.md, adăugând că a lucrat fizic, „a târâit” saci cu ciment în spate.

