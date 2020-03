Vremea se încălzeşte în Republica Moldova

Şeful Centrului de Prognoze Meteorologice, Ghennadii Roşca, a precizat pentru IPN că, pâna acum, ţara a fost sub influenţa unor mase de aer rece din Arctica, respectiv temperaturile au scăzut. Noaptea au fost temperaturi negative, iar pe timp de zi maximele ajungeau până la 7 grade Celsius.



Odată cu ieşirea de sub influenţa maselor de aer rece, teritoriul ţării va intra sub influenţa maselor de aer cald, deja din parea de sus a continentului. Respectiv, temperaturile vor creşte. Vremea caldă se va menţine până pe 31 martie, după care temperaturile vor scădea din nou, din cauza unui front atmosferic care va aduce şi precipitaţii, precizează Ghennadii Roşca.



Şeful Centrului de Prognoze Meteorologice menţionează că pentru această perioadă este firesc ca diferenţa dintre temperaturile de zi şi noapte să fie mare. „În acest moment, ar trebui să avem tempreraturi pe timp de noapte între minus 1 şi plus 2 grade, iar pe timp de zi maxime pâna la plus 10 grade Celsius”, a remarcat Ghennadii Roşca.

În următoarele zile în Republica Moldova maximele vor ajunge ziua până la 17 grade Celsius, iar nopatea se aşteaptă minime de 0 grade Celsius.