VIDEO Aduceau droguri din Germania în Republica Moldova ascunse în colete. Şapte persoane au fost reţinute

Investigaţiile au demarat în luna august 2019. Echipa mixtă de investigaţie a ridicat un colet transmis din Germania, în care erau ascunse pastile cu efect psihotrop. Coletul a fost supravegheat de către poliţişti şi sub controlul acestora a fost transmis destinatarului, care în momentul primirii coletului a fost reţinut.



Ulterior, au fost demarate investigaţii complexe, de documentare a schemei de contrabandă. Prin urmare, la sfârşitul lunii septembrie curent, investigatorii au reţinut doi membri ai grupului criminal organizat, care intenţionau să ridice un colet, transmis din Germania în Republica Moldova, în care se aflau camuflate 280 de pastile cu efect psihotrop de tip „Subutex”. Este de menţionat faptul că la comercializarea pastilelor, aceştia percepeau o taxă de 800 - 1.000 lei per unitate.



La solicitarea procurorilor, Judecătoria Bălţi a dispus plasarea lor sub arest preventiv pentru un termen de 30 de zile, pentru continuarea măsurilor de urmărire penală, iar în funcţie de rezultatul acestora, ar urma trimiterea dosarului în instanţa de judecată, pentru aplicarea pedepsei.



De asemenea, sub conducerea procurorilor PCCOCS, miercuri, 2 octombrie, au avut loc percheziţii şi la domiciliile altor membri ai grupului criminal organizat, iar în rezultat, au fost reţinute alte patru persoane, pentru un termen de până la 72 de ore. Au fost ridicate peste 220 pastile de şase tipuri, o armă de foc, bani şi obiecte utilizate la comiterea infracţiunii.



În cazul în care le va fi demonstrată vina, membrii grupului criminal organizat riscă o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de până la 15 ani.