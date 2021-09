Moldova ar putea fi inclusă în zona galbenă a UE. Ala Nemerenco: „Numărul îmbolnăvirilor creşte. O parte din oameni sunt iresponsabili”

„În curând, dacă vom avea un astfel de comportament, iar cifrele noastre vor creşte, noi vom fi incluşi în zona galbenă şi nu vom mai fi în zona verde pentru Uniunea Europeană. Noi am primit deja o atenţionare, ultima dată am fost introduşi cu un credit de încredere mai mare, noi depăşisem deja acel prag de număr de îmbolnăviri la 100 de mii de oameni, dar am fost lăsaţi totuşi în spaţiul verde ... şi o să avem limitări de circulaţie spre UE, deoarece la noi numărul îmbolnăvirilor creşte, o parte din oameni sunt iresponsabili”, a declarat Ala Nemerenco în cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, de la Jurnal TV.