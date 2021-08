Igor Grosu, despre numirea politică a noilor membri CEC: Ni-i asumăm

Preşedintele Parlamentului spune că prioritar pentru sesiunea parlamentară de toamnă – iarnă este subiectul aprobării de către Legislativ a noii componenţe a Comisiei Electorale Centrale. Potrivit şefului Parlamentului, CV-urile candidaţilor vot fi făcute publice, iar dacă presa va depista probleme de integritate în cazul unuia dintre candidaţi, persoana respectivă va fi retrasă din cursă.

„Noi ne dorim alegeri corecte, de asta noi vom delega oameni cu profil electoral, oameni care au experienţă electorală. 23 august este termenul limită când mai pot fi depuse dosarele. Comisia juridică va examina CV-urile tuturor candidaţilor. Veţi vedea toţi candidaţii propuşi şi fiecare candidat va fi votat separat în plenul Parlamentului, presa va avea suficient timp ca să veridice biografia fiecărei persoane”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.

Şeful Legislativului spune că, în prezent, nu este necesară modificarea legislaţiei, astfel încât membrii CEC să nu mai fie numiţi pe criterii politice de către fracţiunile parlamentare.

„Tot Parlamentul este cel care-i votează. De asta nu trebuie să încercăm să camuflăm ceva, să spunem că noi i-am votat, dar nu ni-i asumăm. Noi am avut o experienţă mai puţin plăcută pentru PAS, cu Dorin Cimil, noi ni l-am asumat, am spus public că este reprezentantul nostru şi la un moment dat ne-am schimbat atitudinea faţă de el. Ulterior am anunţat public că am greşit”, a mai spus Igor Grosu.

Potrivit legii, cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale sunt numiţi de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor. Un membru este numit la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, iar 8 membri sunt numiţi de fracţiunile parlamentare în funcţie de proporţionalitatea din Legislativ. Mandatul actualei Comisii a expirat la 17 iunie.