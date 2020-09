Generalul Ion Costaş candidează independent la prezidenţiale din R. Moldova

Solicitat de IPN, Ion Costaş a declarat că a decis să candideze, pentru că în Moldova nu există partide care sunt „pentru ţară şi pentru neam”. Chiar dacă i s-a propus să candideze din partea unui anumit partid, a decis să o facă independent pentru că nu are încredere în nicio formaţiune politică. El spune că a acceptat să candideze independent fiind rugat şi susţinut de colegi. Drept motivaţie pentru a candida a servit şi dorinţa de a crea condiţii pentru ca apropiaţii săi şi ai altor familii din ţară să vrea să se întoarcă acasă.



„Am fost rugat să accept să candidez la această postură de kamikaze. Alt cuvânt nu găsesc pentru mine care m-am implicat în lupta asta pentru a obţine această funcţie. Pe urmă trebuie de curăţit societatea de toate gunoaiele care există şi trebuie să te sacrifici a câta oară. Trebuie să fii un kamikaze ca să accepţi nişte lucruri în situaţia în care ne găsim noi în Moldova, care e dezmembrată şi ruptă în 44 de mii de bucăţi”, a adăugat generalul.



Grupul de iniţiativă este format din 52 de persoane, dar spune Ion Costaş, speră că în curând va ajunge la 100. „Sunt o echipă de oameni deja în vârstă, dar sănătoşi la suflet şi la cap”. Generalul a dat asigurări că nu are în spate milionari şi nu-i va accepta din start chiar dacă se vor oferi.



Ion Costaş s-a născut în satul Ţarigrad, raionul Drochia. Are 76 de ani şi a fost deputat în primul Parlament al Republicii Moldova. Şi-a început cariera militară în 1967. În anul 1990 a fost numit în funcţia de preşedinte al Comisiei Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru Securitatea Statului şi probleme militare, iar în septembrie 1990 – membru al Consiliului Prezidenţial al Republicii Moldova. Între anii 1990-1992, generalul Ion Costaş a deţinut funcţia de ministru al afacerilor interne şi şi ministru al apărării în 1992.