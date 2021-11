Doi matematicieni moldoveni de la Universitatea Tehnică au rezolvat problema lui Poincaré

Cei doi protagonişti care au reuşit să o rezolve sunt profesorul universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice Mihail Popa, şi tânărul profesor de la UTM, conferenţiarul universitar, doctor în ştiinţe matematice, Victor Pricop.



Cei doi savanţi au pregătit pentru tipar monografia „The Center and Focus Problem: Algebraic Solutions and Hypotheses”, care va fi tipărită în Marea Britanie. În această lucrare cei doi matematicieni moldoveni primii în lume au demonstrat că Problema lui Poincaré poate fi rezolvată.



Anterior problemei respective i-au fost consacrate mii de lucrări în diverse centre ştiinţifice ale lumii – Franţa, Rusia, Belarus, China, Marea Britanie, Canada, SUA şi altele. În Republica Moldova numărul acestora se apropie de 100. Mihail Popa este fondator al şcolii ştiinţifice Algebrele Lie şi Sisteme Diferenţiale.



În investigaţiile sale i s-a alăturat şi discipolul său, Victor Pricop, actualmente profesor în cadrul Departamentului Matematică a Universităţii Tehnice a Moldovei.



Lucrarea finalizată de Mihail Popa şi Victor Pricop a fost tradusă în limba engleză şi prezentată la câteva edituri din străinătate. Cele mai bune condiţii au fost propuse de Editura Taylor & Francis Group, cu sediul în Marea Britanie, cu o istorie de peste 200 de ani, specializată în publicarea literaturii şi revistelor ştiinţifice, având 8 oficii în lume, inclusiv trei în SUA. Monografia „The Center and Focus Problem. Algebraic Solutions and Hypotheses”, expertizată pagină cu pagină, capitol cu capitol, a fost recunoscută ca o lucrare ştiinţifică originală şi semnată pentru tipar.



În prezentarea de pe coperta lucrării se menţionează: „Monografia abordează o veche şi importantă problemă a teoriei calitative a ecuaţiilor diferenţiale, numită „Problema Centrului şi a Focarului”. Ea reflectă realizările obţinute de autori în ultimele decenii. Un rezultat esenţial îl constituie Soluţionarea Problemei lui Poincaré. Sunt date estimările superioare ale numărului de mărimi Poincaré-Lyapunov algebric independente, ce participă la soluţionarea Problemei Centrului şi a Focarului – rezultat care nu a fost cunoscut până acum”.