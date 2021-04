Decizia Chişinăului de a procura vaccinul CoronaVac, produs de China, nu este definitivă

„Încă nu este o decizie finală. A fost o decizie pentru că a fost singurul producător care a venit cu o ofertă, restul au fost intermediari. Respectiv, încă urmează să vedem la negocieri directe care este eficacitatea vaccinului în detalii, pentru că avem unele întrebări, şi asta nu înseamnă că este aprobat deja pentru a fi procurat. Urmează să fie negocieri directe cu producătorul. Pentru că Turcia arată o eficienţă destul de în altă, în Brazilia – mult mai joasă, şi noi avem întrebări vizavi de eficienţa vaccinului, de aceea depinde de discuţiile care o să fie direct cu producătorul. Asta şi s-a aprobat de fapt vineri, nu procurarea, dar negocierea cu producătorul”, a declarat pentru Europa Liberă Angela Paraschiv, şefa Departamentului epidemiologie în cadrul Universităţii de Medicină din Chişinău, membră a grupului de medici ce consultă comitetul ministerial de coordonare a campaniei de vaccinare.



Angela Paraschiv susţine că, atunci când membrii Comitetului au anunţat vineri în comunicat că „au decis contractarea directă a 400 000 doze de vaccin CoronaVac, produs de Sinovac, după stabilirea tuturor condiţiilor de contractare”, au avut în vedere, de fapt, o etapă intermediară, nu finală, că vor urma negocieri. „Din păcate, toate ofertele care au venit au fost din partea intermediarilor, dar prin intermediari există dubii şi posibilitatea să nu avem parte de un vaccin calitativ. De aceea, pentru noi este mai sigur să negociem direct cu producătorul. Şi doar Sinovac are o propunere reală, sigur ne-am fi dorit şi altele, dar, din păcate, asta e realitatea, foarte multe negocieri care au fost duse cu Pfizer, Moderna sunt doar promisiuni pentru anul 2022. Iar noi avem necesitatea să vaccinăm acum. Vedem care este situaţia cu Sinovac, se negociază o cantitate mai mică, pentru că şi preţul este destul de mare”, a adăugat Angela Paraschiv.



Deputaţii opoziţiei parlamentare au criticat intenţia autorităţilor de a procura vaccinul CoronaVac. Potrivit parlamentarilor, serul are o reputaţie dubioasă şi ar putea pune în pericol sănătatea oamenilor. Opoziţia parlamentară a spus că-l aşteaptă la raport în Parlament pe premierul interimar, Aureliu Ciocoi, pentru a face claritate la acest subiect. Fracţiunea Platformei DA cere audierea lui Aureliu Ciocoi în plenul Parlamentului, menţionând că subiectul procurării vaccinului CoronaVac este mult prea sensibil şi necesită transparenţă maximă. Deputaţii PAS pun imposibilitatea ţării noastre de a procura vaccinuri de la alţi producători pe seama Guvernului Chicu, care nu ar fi negociat la timp ofertele. Şi democraţii se arată nemulţumiţi de ritmul în care are loc imunizarea populaţiei, de la începutul campaniei de vaccinare fiind imunizate peste 67 de mii de persoane.



Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat pe 9 aprilie că analizează posibilitatea procurării a 400 de mii de doze de vaccin CoronaVac, produs de compania chineză Sinovac. Vaccinul este aprobat în 17 ţările ale lumii, inclusiv Ucraina. O decizie finală a autorităţilor, despre procurarea sau nu a vaccinului, ar urma să fie anunţată astăzi, 13 aprilie, când comitetul de imunizare va susţine o conferinţă de presă.