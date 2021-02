Cum explică specialiştii creşterea numărului de infectări cu COVID-19 în Republica Moldova

„Da, ultimele patru zile noi avem o creştere semnificativă a numărului de cazuri noi de infecţie COVID. Dacă ne referim la cifre, pe data de 4 februarie au fost înregistrate 982 de cazuri de infecţie cu COVID-19, 35% din probele primare au fost pozitive. Pe data de 3 februarie am avut 917 cazuri, 30% din probele primare au fost pozitive, pe data de 2 februarie au fost 639, din care 27% au fost pozitive. Situaţia epidemiologică în infecţia cu COVID-19 rămâne nefavorabilă în Republica Moldova. Este o tendinţă de majorare a numărului de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, undeva 40-45% din cazurile noi înregistrate în ultimele zile sunt înregistrate în municipiul Chişinău”, a declarat şeful Secţiei supravegherea epidemiologică a gripei şi infecţiilor respiratorii de la ANSP, Ştefan Gheorghiţă, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.



Potrivit specialistului, în paralel cu creşterea numărului de cazuri este o creştere şi a numărului de cazuri active. Plus la aceasta este în creştere şi numărul de cazuri grave, în ultimele zile. Pe data de 3 februarie au fost 23%, pe data de 4 februarie au fost 24% şi rămâne constant numărul de persoane intubate, ieri au fost 48 de persoane.



„Un alt moment care explică creşterea numărului de cazuri este neîndeplinirea măsurilor de protecţie a concetăţenilor noştri. Unele măsuri nu se execută în organizaţii, în centrele de comercializare. În pieţe oamenii au devenit mai activi. Uitaţi-vă ce se face şi în Chişinău – în transportul public în aşa-numitele ore de vârf – nu se respectă distanţa socială, majoritatea călătorilor nu poartă măşti sau nu le poată corect, nu este astupată gura şi nasul; este o îmbulzeală în transportul obştesc, este o îmbulzeală în pieţe şi dacă vorbim şi de unităţile comerciale nu întotdeauna se execută măsurile de restricţie. Nu se prelucrează cărucioarele, nu se prelucrează tejghelele, nu se prelucrează aparatele de casă, cântarele etc. Şi nu este timpul ca noi să ne relaxăm, dacă ne dorim să fim sănătoşi şi dacă ne dorim să nu-i punem în pericol pe cei apropiaţi, pe cei dragi, pe concetăţenii noştri”, explică Ştefan Gheorghiţă



Referindu-se la tulpinile noi descoperite, inclusiv tulpina modificată din Marea Britanie, specialistul punctează că, de fapt, căile de transmitere rămân aceleaşi, măsurile de prevenire, de profilaxie rămân aceleaşi şi la cazul ştamurilor care au parvenit unele mutaţii, tratamentul rămâne acelaşi, diagnosticul rămâne acelaşi. Potrivit lui, tulpina din Marea Britanie este mai agresivă..



Numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a ajuns la 163 400, iar bilanţul deceselor asociate COVID-19 la 3 515.