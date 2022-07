În Moldova va fi administrată şi a patra doză de vaccin împotriva noului coronavirus

„Ministerul Sănătăţii a solicitat Consiliul Naţional pentru Imunizări ca să se întrunească. Aceştia au avut câteva zile în urmă o şedinţă. Ei au dat undă verde pentru aplicarea dozei booster doi. La momentul de faţă, ei specifică partea tehnică, ca să fie foarte clar ce tip de vaccin se utilizează, care este doza, care sunt categoriile prioritare de persoane care trebuie să facă acest vaccin. Astfel ca noi să putem emite un ordin destul de profesionist, ca să nu existe întrebări nici din partea cetăţenilor, nici din partea medicilor, să fie o claritate. Probabil că acest ordin să fie emis în o zi, două”, a afirmat oficialul.



Solicitat de IPN, Alexandru Botizatu, şeful Departamentului Reanimare şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, a menţionat că pacienţii vaccinaţi au suportat mult mai uşor boala şi nu au prezentat o formă gravă. „Un pacient vaccinat este un pacient protejat. Nu ne-am întâlnit cu complicaţiile legate de vaccin, cu toate că am vaccinat peste un milion de cetăţeni. Am înregistrat un număr impunător de decese cauzate de infecţia COVID-19. Noi suntem într-un statut de veghe şi monitorizăm situaţia la nivel de formele grave”, a remarcat medicul.



Potrivit specialistului, în 180 de zile după vaccinare persoana are o protecţie foarte bună, începând cu şase luni şi până la un an concentraţia de anticorpi scade. După şase luni omul, în mod normal trebuie să se vaccineze repetat.



Conform datelor recente, în perioada 11-17 iulie, au fost raportate 3360 de cazuri de infectare cu COVID-19. Opt oameni au murit. Peste un milion de oameni au fost imunizaţi cu doza completă.