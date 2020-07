Reacţia primarului PNL condamnat pentru abuz în serviciu. „Îmi voi pune demisia pe masă în secunda următoare”

Primarul din Şimleu Silvaniei, liberalul Septimiu Ţurcaş, a postat un mesaj pe reţelele de socializare, la o zi după ce judecătorii Tribunalului Maramureş l-au condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu contra intereselor publice.

În postare, edilul susţine că este nevinovat şi îşi exprimă convingerea că sentinţa definitivă îi va fi favorabilă. În caz contrar, el precizează că va demisiona din funcţia în care a fost ales în urmă cu 16 ani.

Ţurcaş subliniază că de-a lungul celor patru mandate de primar i s-a adus mai multe "acuzaţii neadevărate şi dureroase", dar că de fiecare dată când s-a ajuns în justiţie, şi-a dovedit nevinovăţia.

"Dragi şimleuani,

În această postare nu voi comenta deciziile instanţei de judecată, mai ales că sentinţa în dosarul meu nu este una definitivă. Însă nu pot să îmi ascund uimirea faţă de această decizie, motivarea sentinţei nefiindu-mi cunoscută deocamdată. Totuşi, subliniez că voi respecta hotărârea instanţei, oricare ar fi ea în cele din urmă.

Vă asigur că sunt un om responsabil, nu mă simt deloc vinovat, astfel că nu am dubii că la finalul acestui proces va fi dovedită nevinovăţia mea. În caz contrar, nu voi da ocazia nimănui să mă demită, ci îmi voi pune demisia pe masă în secunda următoare. Spun asta cu toată responsabilitatea şi dragostea faţă de cetăţenii oraşului pe care îl iubesc atât de mult, iar cei care mă cunosc ştiu că îmi respect cuvântul. Părinţii mei m-au pregătit să fiu în primul rând om, nu primar, şi sunt convins că aşa voi rămâne mereu.

Cei care nu înţeleg ce se întâmplă sau, mai grav, nu vor să înţeleagă, trebuie să afle că în toate funcţiile cu caracter decizional, implicit cea de primar, eşti expus unor astfel de evenimente, astfel că de-a lungul celor 4 mandate la conducerea Primăriei Şimleu Silvaniei mi s-au adus multe acuzaţii neadevărate şi dureroase pentru mine, pentru familia mea. Însă, de fiecare dată când s-a ajuns în justiţie, mi-am dovedit nevinovăţia. Sunt convins ca o voi face si de această dată, chiar şi în faţa unor forme fără fond din urmă cu 11-12 ani.

Am observat că “judecătorii” de pe anumite grupuri de socializare m-au condamnat deja definitiv. Le transmit că este prematur să jubileze. Să lăsăm legea să îşi spună cuvântul până la capăt.

Pe şimleuanii oneşti, cu care am împărţit până astăzi succesele sau momentele mai puţin plăcute din activitatea mea de primar, îi rog să îmi acorde posibilitatea de a mă apară cu decenţă şi demnitate până la final, drept pe care îl are orice cetăţean al acestei ţări.

Vă mulţumesc încă o dată pentru încrederea şi susţinerea dumneavoastră!"

Ca acuzaţii i-au adus procurorii

Potrivit rechizitoriului procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în anul 2008, în calitate de membru al comisiei de fond funciar, a fost implicat în reconstituirea ilegală a unui drept de proprietate şi ar fi schimbat în mod ilegal şi nejustificat categoria şi calitatea unui alt teren pentru care urma să fie reconstituit dreptul de proprietate. Acest din urmă teren a fost, mai apoi dezmembrat şi vândut, în scopul dezvoltării unor proiecte imobiliare şi a obţinerii de foloase materiale pentru sine şi pentru alţii. Valoarea totală a daunelor produse astfel oraşului Şimleu depăşeşte 400.000 de lei.

Pentru a respecta dispoziţia Curţii de Conturi privind recuperarea unei sume achitate de către Primărie, în 2007, fără bază legală, Ţurcaş s-a înţeles cu unul dintre inculpaţii din dosar să simuleze nişte contracţe de execuţie de lucrări cu o societate, susţin procurorii.

Lucrările nu au fost executate, dar au apărut în documente în mod nereal, ca fiind comandate şi recepţionate de către Primăria Şimleu. Instituţia a fost prejudiciată, astfel, cu 25.183 de lei, sumă achitată firmei prin dispoziţia edilului. În 2009, primarul ar mai fi aprobat plata a aproape 30.000 de lei pentru lucrări neexecutate. Procesul a fost înregistrat în 2015 la Tribunalul Sălaj, pentru ca doi ani mai târziu să fie strămutat la Maramureş.

Septimiu Ţurcaş este unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai PNL Sălaj, fiind un apropiat al ministrului Transporturilor, Lucian Bode. A fost ales primar în 2004, când a candidat din partea Partidului Democrat. În 2016 s-a înscurscrit cu actual şef al DNA, Crin Bologa, atunci când fiul edilului s-a căsătorit cu fiica magistratului.

