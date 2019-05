Povestea tinerei care se visează actriţă în Londra. „Când urc pe scenă încep să simt adrenalina. Întoarcerea în România nu este o opţiune“

O pasiune născută în copilărie este cea care a determinat-o pe Adela Vaida, o tânără de 23 de ani, din Zalău, să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a urma această cale. Avea doar câţiva ani când organiza în sufragerie, pentru părinţii ei, spectacole de păpuşi. "Improvizam o scenă, un scenariu, iar personajele piesei erau jucăriile mele. Luam jocul ăsta atât de în serios încât făceam şi bilete de intrare", rememorează ea. Pe la 11-12 ani, şi-a dat seama că îşi aminteşte în detaliu comportamentul ori limbajul persoanelor cu care intra în contact şi că le poate imita cu uşurinţă. "Studiatul diferitor oameni din jurul nostru este un lucru pe care actorii îl fac ca să poată să evoce caracteristici reale când joacă un personaj. Deşi unii mi-au spus atunci mai în glumă, mai în serios, că «aş fi bună de actriţă», eu tot nu cred că mi-am dat seama", spune Adela.

Prima aparitie pe scenă datează din perioada liceului, alături de trupa de teatru a şcolii. Deşi a fost vorba despre un rol mic, tânăra mărturiseşte că a savurat fiecare moment, “pentru că mi-se confirmase sentimentul pe care îl avem de ceva timp legat de chemarea mea către actorie. A fost ca o metamorfoză - o fată foarte timidă în viaţa de zi cu zi, care devenea exuberantă pe scenă. Eram tot eu, dar altfel”.

A studiat în Anglia

Aşa se face că în momentul în care a început să se gândească la drumul pe care să îl urmeze după absolvirea liceului, Actoria a fost prima opţiune. Iniţial, a ales facultatea de la Cluj-Napoca, însă după ce a aflat de existenţa unei agenţii din Bucureşti, care oferă suport cu procesul de aplicare pentru continuarea studiilor în străinătate, Adela s-a reorientat. A început demersurile pentru a merge la studii în Anglia şi a optat pentru University of Bedfordshire, o instituţie de învăţământ superior din zona Londrei, convinsă fiind de faptul că îi va oferi condiţii pe care nicio şcoală de profil din România nu le poate asigura studenţilor. A fost admisă după ce a trecut cu brio de proba practică - un monolog şi o poezie în limba română, interviu - filmat la Bucureşti şi un test de limba engleză.

"Cărui tânăr nu îi surâde ideea de a studia sau a trăi într-o ţară mult mai dezvoltată decât România? Mai ales dacă acolo posibilitatea ca visurile sale să se îndeplinească este mult mai mare. Am plecat în Anglia singură, fără să cunosc pe nimeni, dar cu un curaj mai mare decât mine, pentru a profita de această oportunitate. Am plecat nu doar să studiez, ci şi cu gândul de a rămâne acolo după absolvire", precizează tânăra.

Timp de trei ani - din 2014, până în 2017, a studiat teatrul la University of Bedfordshire. În toată această perioadă, a jucat în 12 piese de teatru şi a regizat trei. La finalul facultăţii, a primit premiul "1st Class Degree of Bachelor of Arts with Honorus", cea mai importantă distincţie care se acordă unui absolvent în Marea Britanie. "Un 1st Class Degree ar fi echivalentul premiului I în România şi se oferă absolvenţilor care s-au remarcat prin activitatea academică, prin rezultate în ultimii doi din cei trei ani de studiu. Iar Bachelor of Arts With Honorus se referă la un volum mai mare de material de studiat şi/sau un standard mai ridicat de studiu", explică Adela.

Actoria - muncă şi distracţie

În prezent, lucrează la un centru pentru persoane cu dizabilităţi mintale, iar în paralel participă la audiţii pentru diverse proiecte: "Majoritatea actorilor de aici încep având un alt job, pentru a se putea întretine în perioada în care nu sunt implicaţi în niciun proiect artistic sau până când reuşesc să câştige din teatru şi film suficienţi bani. Desigur si planul meu este ca în curând să mă dedic doar actoriei şi să trăiesc din asta". Recent, tânăra a fost acceptată pentru un curs de actorie pentru film şi TV la Academia Naţională de Film pentru Tineret, în Londra.

Îi admiră pe actorii Cillian Murphy, Claire Foy, Eddie Redmayne, Keira Knightley, Kate Winslet şi Leo DiCaprio. "Este suficient să îi văd jucând ca să mă inspire şi să îmi aducă aminte de cât de departe vreau să ajung", afirmă Adela. În lista filmelor preferate a inclus "Titanic", "Pianistul" şi "Cititorul", nu doar pentru povestea lor, ci şi pentru interpretarea spectaculoase. Pentru ea, actoria nu înseamnă doar foarte multă muncă, ci şi multă distracţie: “Când urc pe scena încep să simt adrenalina, care de obicei mă ajută să joc mai bine. Toata energia mea merge în ceea ce am de facut pe scenă în momentul respectiv, iar spectatorii mă ajută enorm la partea asta. Energia lor devine si energia mea”.

Se visează actriţă de film

Deşi este conştientă că drumul pe care a pornit nu este unul uşor, Adela are încredere în forţele proprii, în pasiunea şi dedicarea ei. "E o industrie incertă, în care lupţi constant ca să îţi creezi oportunităţi, să fii vazut de public şi de profesionişti din domeniu, pentru că nu contează pe cine cunoşti în această industie, ci contează cine te cunoaşte pe tine. Trebuie să fii treaz, pregătit chiar şi când nu joci, să continui să îţi lustruieşti abilităţile, să îţi îmbunătăţeşti tehnica şi să păstrezi aprins în tine focul pasiunii pentru actorie. E un job pe care dacă nu îl iubeşti suficient de mult, nu poţi să îl faci", mai spune ea.

Viitorul şi-l vede legat de Marea Britanie şi de Statele Unite, iar visul său este să devină actriţă de film. "Pentru mine, reîntoarcerea în România nu este o opţiune, şi nu doar din punct de vedere profesional. Mentalitatea mea nu se potriveşte cu mentalitatea multora dintre români. Nici nu mai urmăresc situaţia din ţară, pentru că întotdeauna când aud ceva de România, din pacate este ceva regresiv", consideră zălăuanca. În plus, nu crede nici că ar putea supravieţui ca actriţă: "Nu se mai fac filme româneşti, nu se face suficient teatru, iar cei care îl mai fac nu câştigă nici pe departe cât ar merita pentru munca gigantică pe care o presupune un spectacol".

