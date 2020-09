Ministrul Transporturilor, la ieşirea de la vot: „Pentru mine a fost foarte simplu. Alegi continuitatea sau schimbarea”

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a votat duminică, 27 septembrie, la Secţia de votare nr. 1 de la Colegiul Naţional “Silvania” din Zalău. La ieşirea de la urne, oficialul le-a transmis un îndemn tuturor românilor, încurajându-i să meargă fără reţineri la vot: „Vreau să îi îndemn pe toţi sălăjenii, pe toţi românii, să meargă la vot. Am văzut aici măsuri de distanţare foarte-foarte bune, măsuri de siguranţă sanitară foarte corect aplicate. În aceste condiţii, nu avem niciun motiv să fim îngrijoraţi că dacă mergem la o secţie de votare să avem, Doamne fereşte, probleme şi să ne îmbolnăvim. Este o datorie pentru toţi românii ca astăzi să îi aleagă pe cei care le vor gestiona bugetele şi dezvoltarea, pentru următorii patru ani”.

Bode a precizat că a venit la vot pentru o schimbare în bine: “Pentru mine a fost foarte simplu: alegi continuitatea sau schimbarea. Eu am ales schimbarea în bine şi când spun asta, mă gândesc ce suntem astăzi, unde suntem astăzi ca judeţ şi municipiu, la nivel national, ca dezvoltare, ca nivel de trai, ca nivel al veniturilor. Am ales schimbarea, gândindu-mă la toţi sălăjenii care aşteaptă de la cei pe care îi votează dezvoltarea judeţului, a localităţilor, aşteaptă investiţii noi, dezvoltarea infrastructurii la nivel judeţean, regional, local. Am votat schimbarea, gândindu-mă că o axă Guvern-Consiliu Judeţean-Consiliu Local este ceea ce are nevoie orice comunitate pentru a se dezvolta”.

