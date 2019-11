Artefacte din Sălaj, expuse la Europalia 2019. Ce exponate pot fi admirate la celebrul festival internaţional

17 exponate, reprezentând artefacte arheologice de mare valoare şi înaltă fineţe a execuţiei descoperite pe teritoriul Sălajului, sunt expuse în cadrul ediţiei cu numărul XXVII a Festivalului Internaţional de Artă EUROPALIA ce se derulează în intervalul octombrie 2019 – februarie 2020 în Belgia, Franţa, Olanda, Germania, Luxemburg şi Marea Britanie.

Potrivit reprezentanţilor Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, este vorba atât despre descoperiri mai vechi precum spada scurtă de factură scitică şi teaca sa, descoperite la Firminiş, vase de bronz din tezaurul de la Sâg, lanţul de bronz cu pandantive de la Guruslău, dar şi piese recent descoperite, printre care enumerăm depunerea de vase ceramice din epoca bronzului descoperită la Marca.

Festivalul EUROPALIA este considerat manifestarea culturală de cea mai mare amploare din Belgia, fiind organizat sub patronajul Familiei Regale a Belgiei, o dată la doi ani, în Belgia şi în ţări învecinate – Franţa, Olanda, Luxemburg şi Germania sau Marea Britanie. Manifestarea cuprinde evenimente din sfera artelor vizuale, artelor spectacolului, muzică, film, literatură, educaţie culturală.

Coordonator al participării României la ediţia din acest an este Institutul Cultural Român. Ca invitată de onoare, ţara noastră a propus, printre alte manifestări, două expoziţii menite să prezinte bogăţia, valoarea şi varietatea patrimoniului arheologic, ca şi componentă a moştenirii culturale naţionale şi europene. Expoziţiile au fost iniţiate de către Muzeul Naţional de Istorie a României în parteneriat cu alte 30 de muzee, printre care şi Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău. Prima intitulată ”Dacia Felix. The Glorious Past of Romania” a fost vernisată în 18 octombrie, la Muzeul Galo-Roman din Tongeren, Belgia, iar cea de-a doua denumită ”Originile Europei. Civilizaţii preistorice între Carpaţi şi Dunărea de Jos” va fi deschisă în data de 8 noiembrie la Muzeul Le Grand Curtuis din Liége (Belgia).

Citiţi şi:

FOTO Proiect ambiţios de istorie digitalizată. Care sunt monumentele ameninţate de distrugere reconstituite 3D

VIDEO Modul inedit prin care un muzeu spune povestea lui Iuliu Maniu. „Îi provocăm pe tineri să descopere istoria locală şi naţională“