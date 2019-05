Un şofer de autobuz concediat după o testare alcoolscopică la locul de muncă a probat în instanţă abuzul angajatorului

Conducătorul auto, Corneliu Târziman, a dat în judecată societatea Transurb solicitând instanţei să anuleze decizia de concediere şi să oblige societatea să îl reangajeze şi să-i achite salariile restante.

Bărbatul a invocat că la nivelul societăţii se realizează periodic testări alcoolscopice ale şoferilor, de către superiori, dar că acestea se efectuează cu etiloteste rudimentare, cumpărate din comerţ, care dau erori, nefiind omologate. Şoferul a exemplificat instanţei că în septembrie anul trecut a mai fost testat o dată şi rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,34 la mie alcool în aerul expirat, iar poliţiştii solicitaţi atunci să efectueze şi ei testarea au constatat că rezultatul este zero.

Şoferul de autobuz a invocat în faţa judecătorilor că, de fapt, în spatele concedierii s-ar afla un conflict între conducerea societăţii şi sindicalişti şi că şoferii care refuză să se înscrie în sindicatul controlat de conducere sunt maziliţi.

Şoferul a solicitat să fie testat de poliţişti, dar a fost refuzat

Corneliu Târziman era cunoscut ca fiind un apropiat al liderului de sindicat care se află în ”război” cu societatea transurb. El a negat că în dimineaţa când a fost testat de către superiorul său s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. În ciuda valorii foarte mari a alcoolemiei indicată de etilotest, conducătorul unităţii nu a sesizat Poliţia.

”Contestatorul a negat realitatea ce lor reţinute arătând că a solicitat celui care a efectuat măsurătoarea, ca stabilirea alcoolemiei să se facă cu un aparat omologat aparţinând Organelor de Poliţie Rutieră deoarece cel din dotare nu este omologat, nu este verificat metrologic, nu generează bon de măsurare astfel că testarea este nelegală. Apreciază că sancţiunea aplicată este abuzivă, aceasta fiind generată de faptul că el fac e parte din Sindicatul Liber şi Independent al Transurb şi că a refuzat înscrierea în Sindicatul organizat şi păstorit de conducerea societăţii, acţiunile angajatorului fiind în mod evident un atac de discriminare cu privire la apartenenţa sindicală”, se menţionează în hotărârea Tribunalului Vaslui.

Juriştii societăţii Transurb au invocat în instanţă că societatea nu are rol de constatare de contravenţii, ci doar de verificare a aptitudinilor necesare efectuării sarcinilor. ”Singura modalitate care exclude intima convingere, de a aprecia dacă un conducător auto este sau nu sub influenţa băuturilor alcoolice, este măsurarea alcoolului din aerul pur respirat, măsurat cu un instrument special conceput în acest sens”, au subliniat reprezentanţii Transurb Vaslui în instanţă.

Etilotestele Transurb, neverificate metrologic

Judecătorii au solicitat societăţii de transport să prezinte documentele referitoare la etilotestele utilizate pentru testarea angajaţilor. Transurb nu a fost în măsură să depună la dosarul aflat pe rolul instanţei decât factura de achiziţie a alcooltestului, declaraţia de conformitate a acestuia, certificatul de calitate şi garanţie şi manualul de utilizare şi nu un buletin de analiză metrologică întocmit de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator autorizat de acest birou în acest sens.

”Atâta timp cât aparatul etilotest utilizat la testarea contestatorului nu a fost verificat conform normelor legale incidente în materie se reţine că fapta pentru care a fost sancţionat, nu a fost constatată conform dispoziţiilor legale. Instanţa nu poate reţine susţinerile intimatei precum că alcooltestul prezintă o declaraţie de conformitate cu însemnele CE care atestă faptul că se poate folosi în spaţiul european şi că este conform Directivei Europene 89/336/CE ori că aparatul deţine un senzor electrochimic care asigură testarea prezenţei alcoolului deoarece acest aparat, conform instrucţiunilor, poate da erori”, au motivat judecătorii.

Serviciul Judeţean de Metrologie Legală Vaslui, la solicitarea instanţei, a precizat că „ pentru a putea fi utilizate la testarea alcoolscopică a angajaţilor etilometrele se supun controlului metrologic legal, şi că nu s-a realizat niciun control asupra etilotestelor utilizat de Transurb.

Şoferul concediat, reangajat

Tribunalul Vaslui a dat câştig de cauză şoferului şi a obligat societatea de transport să-l reangajeze şi să-i achite salariile restante.

”Instanţa apreciază că în lipsa unui aparat aprobat legal, singura probă certă prin care se poate determina existenta alcoolului in sânge o reprezintă proba biologică de sânge care in cazul de fata nu exista si in consecinţa nu exista nici abaterea dis ciplinara reţinuta in sarcina contestatorului”, au motivat judecătorii Tribunalului Vaslui.

