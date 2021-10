Primarul antivaccinist, care ameninţa Guvernul cu răscoala, va întrerupe iluminatul public în comună

Primarul localităţii vasluiene Şuletea, Ciprian Tamaş, iese din nou la rampă cu o serie de afirmaţii împotriva autorităţilor centrale.

”Ieri, gâfuind de atâta treabă, premierul proaspăt demis şi-a onorat promisiunile făcute primarilor PNL din ţară şi le-a atribuit sume pentru echilibrarea bugetelor! Dar a făcut-o într-un mod deosebit de josnic, discreţionar! Toţi primarii liberali sau maghiari au primit sume consistente, începând cu 300.000 până la 1.000.000 de lei fiecare, în timp ce noi, cei mai mulţi primari din ţară, am primit bani de-o liturghie. În tabelele de mai jos, am subliniat comunele PNL din judeţul Vaslui. Nu am nimic cu colegii mei liberali, dar nu mi se pare normal modul de atribuire al banilor din fondul de rezervă al ţării!!

Noi, ceilalţi primari, ar trebui să închidem primăriile şi să mergem în concediu fără plată! Ce este mai dureros, este faptul că avem facturi restante la curent, iar acolo ne putem trezi că distribuitorul de energie electrică ne debranşează toate punctele de consum, inclusiv cele unde merg pompele care duc apă în fiecare gospodărie din comuna noastră!

Istoria se repetă, anul trecut, acelaşi guvern, a luat în derâdere primarii altor formaţiuni politice decât PNL sau UDMR şi ne-a alocat sume batjocoritoare cuprinse între 3.000 de lei şi 5.000 de lei!

Iar toate aceste sfidări şi bătăi de joc se fac la presiunea tiranului de la Huşi, preşedintele PNL Vaslui, Nelu Tătaru! Ruşine să vă fie, domnule doctor! Şi în comuna noastră aţi avut oameni care au votat PNL! Şi în comuna noastră au fost oameni care, prin votul lor, v-au trimis în Parlamentul României!”, scrie Ciprian Tamaş pe pagina personală de Facebook.

Edilul susţine că din cauza fondurilor insuficiente, va fi nevoit să întrerupă iluminatul stradal.

”Cu tristeţe, vă anunţ că începând de mâine seară, vom întrerupe iluminatul public stradal pentru a nu risca să rămânem fără apă la oameni!!! Iar toate aceste decizii le iau în urma bătăii de joc al celui ce se crede stăpânul judeţului Vaslui, Nelu Tătaru, preşedintele PNL Vaslui!!!”, spune Ciprian Tamaş.

”Ferească-vă Dumnezeu să ne obligaţi să ne vaccinăm!”

Primarul localităţii vasluiene Şuletea a devenit cunoscut la nivel naţional după o postare pe pagina personală de Facebook, în care susţinea că vaccinarea este inutilă pentru că mai mulţi prieteni de-ai săi s-au vaccinat şi tot au contractat virusul.

„Nu m-am vaccinat şi nici nu mă voi vaccina! Dar sunt surprins că am prieteni care au fost vaccinaţi prin lunile martie-aprilie-mai al acestui an şi acum au fost diagnosticaţi cu covid! Concluzia?? Voi, cei care ne tot stresaţi să ne vaccinăm, sunteţi cei mai mari duşmani ai neamului românesc!”, spunea Ciprian Tamaş pe 16 septembrie.

Edilul avertiza atunci Guvernul că nu va ezita să se opună cu forţa dacă va emite o ordonanţă de urgenţă, prin care va obliga populaţia să se vaccineze.

„Ferească-vă Dumnezeu să daţi vreo ordonanţă să ne obligaţi să ne vaccinăm!!! La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci...cu furcile, coasele şi securile!!! Nu vă jucaţi cu nervii noştri, cu vieţile noastre şi ale copiilor noştri, oameni de carton care sunteţi!! Voi fi în prima linie şi voi apăra drepturile tuturor celor care nu vor să se vaccineze!”, ameninţă primarul.

Ciprian Tamaş le cerea guvernanţilor să nu condiţioneze anumite categorii profesionale de vaccinare şi susţinea că nu se teme de eventualele măsuri care ar putea fi luate împotriva lui.

„Nu îi mai condiţionaţi că nu îi veţi mai primi la serviciu pe doctori, pe poliţişti, pe militari, pe profesori şi pe mulţi alţii, sau la şcoală pe elevi, dacă nu se vor vaccina!!! Nu îmi este teamă de voi şi nu voi ceda un centimetru...îmi iubesc ţara, neamul şi identitatea!!!”, avertiza edilul.

