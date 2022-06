Groapă de doi metri, pe o stradă din Negreşti. O şoferiţă a evitat în ultimul moment să cadă cu maşina în crater

Un incident ce se putea încheia tragic a avut loc duminică, 12 iunie, pe strada Mihail Sadoveanu din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, la câţiva metri de sediul biroului local de taxe şi impozite. O femeie se deplasa cu autoturismul pe şosea şi a simţit din senin cum maşina se afundă în asfalt.

A povestit ulterior pe Facebook prin ce a trecut. “Sperietura mea nu a fost uşoară. S-a surpat sub maşina mea, în timp ce mergeam, instinctul a fost să accelerez şi să trag stânga de volan spre mijlocul străzii”, a explicat femeia, după ce a reuşit să evite, în ultimul moment, căderea în groapa nou formată.

Conducătoarea auto a coborât din maşină şi a sunat la 112 pentru a anunţa evenimentul, însă oamenii legii care au ajuns la faţa locului, au analizat craterul şi au plecat, fără a-i lua declaraţii femeii.

“Am sunat imediat la 112, maşina mea era în mijlocul străzii. Nu ştiam exact în ce stare este, dacă mai porneşte, plus că trebuia semnalizat ca atare acel crater. Poliţia a venit, m-a întrebat în ce stare e maşina, am pornit-o, ne-am uitat la ea şi am constatat că un cauciuc era tăiat în mai multe locuri şi janta îndoită. După un timp, am văzut că nu mai era nimeni prin preajmă. Acum nu ştiu dacă trebuia să dau vreo declaraţie, având în vedere că eu am anunţat poliţia. Paguba mea a fost doar o roată. Experienţa, în sine, şi sperietura depăşesc cu mult orice pagubă. Important e ca cei responsabili să ia măsurile necesare”, a povestit femeia, scrie Vremea Nouă.

La scurt timp, poliţiştii locali ajunşi la faţa locului au împrejmuit groapa cu mai multe bănci, după care s-au folosit de o bandă de delimitare pentru a le transmite celorlalţi participanţi la trafic că există un crater în mijlocul drumului.

Petru-Cristinel Rusu, primarul oraşului Negreşti, a precizat că în 2011, strada Mihail Sadoveanu a fost reabilitată. În 2017, autorităţile judeţene au modernizat sistemul de canalizare din oraş, moment în care au început problemele. Străzile reabilitate în 2011 au fost decopertate în anumite zone pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii, care, după cum se vede, lasă serios de dorit.

