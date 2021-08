Căţel, la un pas de o moarte agonizantă. A fost aruncat într-un canal plin cu smoală si păcură VIDEO

Salvatorii de animale vasluieni „Dan Serby” si Larisa au reuşit să salveze un câine acoperit de pãcurã si smoalã, pe care l-au găsit în Zona Industrialã a Vaslului. Tinerii bãnuiesc cã patrupedul a stat în canal timp de cel putin o zi.

Pentru moment nu se cunosc cu exactitate circumstanţele în care căţelul a ajuns în această situaţie. Poliţia animalelor a demarat o anchetă în acest caz.

„Căţelul fost postat pe un grup de animale din Vaslui. Am plecat repede în locul indicat şi l-am găsit acolo, plin de smoală şi păcură. Am chemat imediat şi Poliţia animalelor. Căţelul este foarte speriat, poate maltratat. Căţelul trăia în Zona Industrialã, la un bloc. Dormea la parter, când la uşa cuiva, când la uşa altuia. Toată lumea din zonă ştia de el şi a fost surprinsă să afle cã a ajuns aşa. Poate era o problemă pentru cineva şi s-a gândit să-l arunce acolo. Nu este un pui că să fi cãzut acolo din greşeală, sã fi alunecat în canal. Nu e nici bătrân. Am mai salvat câini căzuţi în păcură, din alte zone, dar de canalul ăsta nu ştiam. O altã salvatoare a luat căţelul sã-l spele bine de smoală şi păcurã. E foarte periculoasă păcura, arde pielea instant. Ne gândim cã a stat acolo o zi întreagă, după cum arătă. Posibil sã-l fi scos cineva şi să-l fi lãsat acolo. Nu ştiu dacă putea ieşi singur”, spune Dan.

”Înainte sã ducă gunoiul, aruncă cu pietre în câini”

Salvatorii de animale cred că autorii acestui gest şocant este posibil să fie locuitori din zonă care nu au la inimă animalele.

„Sunt unii oameni în zonă care, înainte sã ducã gunoiul, aruncă cu pietre în câini, din răutate, fără să le facă nimic câinii. Câinele nu are microcip, este un câine al nimãnui, nu o să se facă mare anchetă. Dacă era de rasă, intervenea până şi Parchetul. Era cineva anchetat şi pentru tentativă de omor. De câinii fãrã stăpân nu se intereseazã nimeni”, susţine Dan.

În prezent, starea căţelului este stabilă, dar situaţia se poate schimba de la o oră la alta. „ Are nevoie de îngrijiri cel puţin pentru următoarele două săptămâni. Este şi foarte deshidratat. Este ca şi cum ar fi căzut în motorină. Lăbuţele se duc prima oară, apoi subraţul, pielea de pe gât. Partea din spate nu e atât de afectată pentru cã nu s-a dus până la fund. Urechile erau pline de smoală. Nu a intrat cu spatele şi capul. Era trei sferturi băgat. Durează până se va vindeca complet. Ar avea 50% şanse sã nu se îmbolnăvească mai grav. În general, cade toată blana de pe el. Am mai avut cazuri. Am avut un caz asemănător, când hingherii au spălat câinele cu benzină, ca să scape de smoală. L-am băgat repede în apă şi i-am fãcut baie, dar au început după să apară probleme după probleme. Trebuie creme, injectabile, perfuzabile, antibiotic. Cred că are şi în plămâni păcură”, a povestit bărbatul penru vremeanoua.ro.

Căţelul va rãmâne în grija salvatorilor şi va primi îngrijirile necesare, însă tratamentul este unul destul de costisitor. Iubitorii de animale pot contribui la tratamentul căţelului contactând salvatorii la numãrul de telefon 0742.754.156.

