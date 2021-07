Ambarcaţiunea care a intrat în caiacul în care se aflau patru sportivi, condusă de către un fost poliţist de frontieră VIDEO

De asemenea, cel care i-a salvat pe tineri şi a filmat incidentul este tot poliţist de frontieră.

„Mulţi dintre noi am fost revoltaţi când am văzut imaginile cu un conducător de ambarcaţiune care a intrat, în plin, în 4 tineri care erau cu caiacele pe Dunăre. Şi, poate la fel de mulţi am fost surprinşi când am aflat că cel care conducea barca era FOST poliţist de frontieră, pensionat de 3 ani.

Acesta a declarat autorităţilor care învestighează cazul că a fost neatent şi nu i-a observat pe tineri. Acum va suporta consecinţele “neatenţiei” sale.

Însă nu mulţi dintre voi ştiti că cel care i-a salvat pe tineri este POLIŢIST DE FRONTIERĂ.

Sebastian este agent şef şi lucrează la Sectorului Poliţiei de Frontieră Orşova. El se afla în timpul liber şi fiind în apropiere cu ambarcaţiunea personală, a intervenit imediat şi a scos tinerii din apă, unul dintre adolescenţi având o fractură serioasă la braţ. Aceştia au fost conduşi în siguranta la mal, unde le-a fost acordată asistenţă medicală de specialitate.

Mulţumim Sebastian pentru gestul tău“, a transmis Poliţia de Frontieră pe pagina de Facebook a instituţiei.

Un caiac cu 4 copii a fost lovit şi secţionat în două de o şalupă, pe Dunăre, la Orşova. Incidentul a fost surprins de câţiva martori care au reacţionat rapid şi i-au salvat pe copii.

Medicii care i-au consultat pe copii au declarat că cei mici sunt bine, iar unul dintre ei a scăpat ca prin minune. Copiii au vârste cuprinse între 14 şi 16 ani.

Cei care au surprins imaginile sunt absolut stupefiaţi de scena la care au asistat.

„Victimele sunt patru băieţi sportivi cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani. Se aflau la antrenament într-un caiac de 4. Copiii au fost transportaţi la spital pentru investigaţii. Din fericire, nu au fost răniţi şi nu au necesitat spitalizare”, a declarat directorul Club Sportiv Scolar Orsova, profesorul Alexandru Ghitoaica.