Delta Dunării, pe val. „Destinaţia ideală în vreme de pandemie“ VIDEO

Delta Dunării a fost astfel una dintre cele mai căutate destinaţii turistice pentru românii care în mod tradiţional îşi făceau vacanţele în străinătate. Pandemia i-a obligat să-şi regândească modul de petrecere a timpului liber, să caute locuri în România, locuri sigure din punct de vedere sanitar.



Aproape 120.000 de turişti au vizitat Delta Dunării în perioada ianuarie – octombrie 2020, faţă de 160.000 de turişti în aceeaşi perioadă din 2019. Doar că în 2020, pandemia a împiedicat deplasările până în luna iunie, iar străinii nu au putut veni în ţară nici vara. Practic, iulie, august şi o parte din septembrie au fost perioadele în care majoritatea a ales să petreacă o vacanţă aici.

Delta, destinaţie ideală de vacanţă în pandemie



Specialiştii în turismul deltaic spun că Rezervaţia Biosferei va rămâne şi în 2021 destinaţia ideală de vacanţă, fiind „vedeta” redescoperită sau descoperită de mulţi români.

Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării are o suprafaţă totală de circa 580.000 de hectare, fiind declarată în 1990 Rezervaţie a Biosferei, în cadrul Programului UNESCO Omul şi Biosfera. Aici sunt autorizate 488 de structuri de cazare, acestea având circa 10.866 de locuri care pot găzdui turişti.



„Având în vedere că va exista multă reticenţă din partea turiştilor de a intra în zone aglomerate şi va exista multă reticenţă din partea turiştilor pentru a se deplasa în străinătate, delta va rămâne destinaţia ideală şi anul acesta, mai ales că este în continuare pandemie”, declară pentru „Adevărul” Cătălin Ţibuleac (foto jos), preşedintele Asociaţiei de Management al Destinaţiei Turistice Delta Dunării (AMDTDD).



Cătălin Ţibuleac Sursa Facebook AMDTDD

Delta Dunării, cu peisajele, flora şi fauna ei unice, este zona predilectă pentru cei care vor să-şi cunoască sau să-şi redescopere ţara, rezervaţia naturală putând fi vizitată pe parcursul întregului an. În plus, se încadrează perfect în condiţiile impuse de pandemia cu care se confruntă întreaga lume. „Turismul deltaic asigură şi această parte de distanţare fizică, asigură şi acea linişte pe care mulţi o caută în vacanţe. Delta se adresează unei anumite categorii de turişti, +30 ani, care caută un produs de genul celui deltaic“, arată Cătălin Ţibuleac.



Cele 15 trasee de vizitare pe cale navigabilă sau cele 9 trasee de drumeţie, autorizate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), care dezvăluie locuri unice în lume, plaje sălbatice, păsări rare şi multe altele, constituie avantajele pe care zona le oferă turiştilor.



În plus, pensiunile sau hotelurile beneficiază de spaţii generoase în aer liber, asigurând distanţarea fizică între turişti.

Aceleaşi preţuri ca în 2020

Conform AMDTDD, în 2021 operatorii turistici din Delta Dunării nu vor majora tarifele la cazare sau masă, singurele tarife ce se pot modifica sunt cele de transport pe apă deoarece acestea sunt influenţate de preţul combustibilului. Cazarea în pensiunile sau hotelurile din deltă a costat, anul trecut, între 800 de lei şi 1.500 de lei (pachet de trei zile), în aceşti bani fiind inclusă cazarea, masa şi transportul cu barca.



„2020 ne-a învăţat să redefinim turismul şi modul de a face turism în Delta Dunării, iar accentul mare va cădea pe ce înseamnă sistemele de transport ecologic, de vizitare a deltei în astfel de mijloace (caiac canoe, hidrobiciclete, bărci cu motoare electrice). Sunt mijloace de transport unipersonale care asigură şi partea de distanţare fizică”, afirmă Cătălin Ţibuleac.



În prima parte a anului, Asociaţia de Management a Destinaţiei Turistice Delta Dunării lucrează la implementarea unui proiect prin care se pune la dispoziţia turiştilor o hartă digitală a deltei, care le va permite prin GPS să obţină informaţii despre locul unde se află, canalele deschise navigaţiei, zonele de protecţie, modul în care poate ajunge între două zone şi altele. „Harta se încarcă şi rămâne activă chiar dacă nu mai ai semnal la telefon. Te poate ajuta inclusiv atunci când se strică motorul şi rămâi cu barca în derivă deoarece poţi indica celui care vine să te ajute exact locul în care te afli”, explică preşedintele AMDTDD.

VIDEO: Asociaţia Delta Dunării

Operatorii au supravieţuit în 2020

Cu multe luni închise turismului, cu imposibilitatea străinilor de a vizita delta, operatorii din zonă au reuşit să supravieţuiască economic în 2020. Asta se datorează în cea mai mare parte celor două luni şi jumătate (iulie, august şi jumătate din septembrie) când destinaţia turistică Delta Dunării a fost „vedetă”.

„Câţi dintre actualii jucători de pe piaţa turistică vor rămâne şi în 2021, vom vedea. Perioada de criză a afectat în mod direct afacerile şi unii nu-şi pot reveni. Din păcate, nimeni nu a ieşit pe profit. Acum toţi sunt preocupaţi de a găsi soluţii, de a accesa ajutoarele guvernamentale. Evident că orice sprijin financiar în această perioadă va fi o gură de oxigen”, spune Ţibuleac.



Chiar dacă au fost două luni şi jumătate pline, operatorii nu au reuşit să recupereze pierderile, mare parte au ţinut pe linia de plutire afacerile, iar lucrul acesta nu înseamnă că în 2021, dacă vom avea aceeaşi situaţie creată de pandemie, vor putea supravieţui. De aceea, spune specialistul, Guvernul va trebui să intensifice ajutoarele către investitorii din turism.



Turismul deltaic va fi promovat anul acesta la târgurile de turism de la Bucureşti şi Berlin, evenimente ce se vor desfăşura online. De asemenea, membrii AMDTDD vor face propuneri legislative pentru înfiinţarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiilor (OMD), în acest sens existând deja discuţii la nivelul operatorilor turistici din Sulina, Crişan, Mahmudia. Acest OMD va putea accesa anumite fonduri pentru promovarea Deltei Dunării.



