De ce nu intervin autorităţile în haosul din Deltă: „Au bani şi nu avem ce le face“. Cazul unor tineri gata să răstoarne o barcă plină cu turişti

Om al locului, născut în Crişan, Ionuţ Călin plimbă turişti de pe vremea când Delta Dunării era străbătută cu bărcile cu rame. Acum, redescoperă alături de turişti jungla în care fiecare face ce vrea. El dezvăluie faptul că, pe lângă barcagiii de ocazie care, pentru un ban în plus sunt dispuşi să intre în zone protejate, să tulbure liniştea păsărilor sau să rupă nuferi, paradisul este invadat de tinerii care nu respectă absolut nicio lege a naturii sau a guvernanţilor. „Vă mărturisesc faptul că am multe filmări şi poze cu imagini cu bărci care intră cu bărcile în colonii de păsări, care circulă cu viteză pe canale, însă nu ştiu unde să mă duc cu ele. Oriunde m-aş duce, nu sunt băgat în seamă“, reclamă ghidul.

Clipe de groază provocate de tineri beţi

Temerea lui este întemeiată, după ce, în urmă cu câţiva ani, a cerut ajutorul autorităţilor şi acestea l-au refuzat. „Eu mă întorceam cu un grup de turişti, printre care şi copii, din Deltă, când barca noastră s-a intersectat cu una înmatriculată în Snagov, plină de tineri. Toţi erau beţi şi aveau sticle de alcool în mână. Nu mai spun că niciunul nu purta vestă de salvare, astea sunt deja amănunte. Ca să ne sperie, au trecut de două ori în viteză pe lângă noi, la o distanţă de un metru şi jumătate. S-au făcut ca şi cum intră în noi şi ne evită în ultima clipă“, retrăieşte ghidul clipele de groază. „Nu am apucat să memorez numărul de înmatriculare al ambarcaţiunii, întrucât alături de turişti nu mai ştiam cum să scoatem apa din barcă“, continuă el povestirea.

„A murit cineva? Ce vă agitaţi?“

După ce s-au distrat pe seama lor, tinerii zgomotoşi s-au oprit la barul din sat, care funcţiona la acea vreme în Crişan. Atunci, Ionuţ Călin l-a rugat pe vărul său, care servea la cârciumă, să ia numărul bărcii. „După ce am avut toate datele, am sunat la Căpitănie la Tulcea să le spun ce mi s-a întâmplat. De acolo, m-au trimis la Căpitănia din Sulina. Am sunat aici şi domnului care mi-a răspuns la telefon i-am explicat situaţia. După ce m-a ascultat, mi-a răspuns: «Au bani şi nu avem ce le face». Eu am insistat, spunându-i că sunt toţi beţi şi se poate întâmpla orice. «Da’ aţi păţit ceva? A murit cineva? Ce vă agitaţi?» m-a întrebat angajatul Căpităniei şi mi-a închis telefonul“, spune, cu mâhnire, ghidul. „Avem ceea ce alţii nici măcar nu visează şi noi de batem joc de locul ăsta. Nu trebuie să ai master în Ecologie ca să iubeşti această deltă, ca să respecţi natura. Trebuie doar să fii civilizat ca turist, iar ca autoritate să-ţi faci treaba“, crede Ionuţ Călin.

Soluţia: amenzi drastice şi confiscarea bărcilor

Alţi agenţi ecologi din cadrul rezervaţiei cu care a discutat de-a lungul timpului despre neregulile care se petrec în Delta Dunării i-au spus că sunt neputincioşi în faţa turiştilor agresivi întrucât dacă dau amenzi, organele de control sunt chemate în judecată şi pierd pe motiv că imaginile filmate nu sunt făcute cu o cameră omologată sau că, pur şi simplu, nu au ce să le facă, pentru că „au bani“. „Eu nu pot spune dacă autorităţile îşi fac sau nu treaba, dar ne putem uita în jurul nostru să vedem ce se întâmple. Singurii care se mai mişcă sunt cei de la Rezervaţie, care vin pe teren şi ne întreabă de permise, dar nu cred că asta-i singura lor atribuţie“, spune ghidul.

Ionuţ Călin mai spune cu mare mâhnire că Delta va dispărea dacă nu se iau urgent măsuri. Din punctul său de vedere, soluţiile ar fi amenzile drastice şi confiscarea bărcilor localnicilor sau turiştilor care nu respectă legea pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.