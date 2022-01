Zeci de pacienţi diagnosticaţi cu cancer, internaţi în Clinica de Oncologie de la Timişoara, nevoiţi să stea în frig, în saloane. Colterm nu mai are bani

Situaţia din Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal din Timişoara a fost semnalată, miercuri, de consilierul local al PSD Radu Ţoancă, care, într-o postare pe pagina sa de Facebook, a notat temperatura din saloanele Clinicii.

”Opriţi genocidul din spitalele timişorene, domnule Fritz! Temperatura apei din reţelele Colterm este plafonată la 40 de grade, deşi la gradele de afară este nevoie de minim 60 de grade-temperatura apei, pentru ca timişorenii abonaţi la reţeaua centralizată de termoficare - persoane fizice şi juridice - să nu sufere de frig şi să aibă apă caldă 24 de ore pe zi (...) Despre frigul din şcoli, grădiniţe, spitale şi alte instituţii nu mai are rost să vorbim. Ataşez un tabel cu temperaturile din saloanele Spitalului Oncologic din Timişoara, de pe strada Victor Babeş, unde s-au înregistrat şi temperaturi de 10 grade, cinismul şi lipsa de respect la adresa bolnavilor de cancer atingând cote greu de imaginat!”, a notat Radu Ţoancă în postarea sa.

Bolnavii internaţi în clinică, dar şi cei care vin pentru tratament cu spitalizare de o zi, stau înveliţi cu mai multe paturi că să se protejeze de frig.

”Am venit, am făcut chimioterapie îmbrăcată cu trening, peste trening pijamaua. Vestă, cu de toate. Stai şi tremuri. De umblat… nu poţi să umbli. Stai 4-5 ore”, a declarat o pacientă.

De mai bine de o săptămâna, temperaturile în Clinica de Oncologie sunt de cel mult 16 grade. În spital sunt doar câteva aparate de climă, iar surse externe de încălzire nu pot fi folosite, întrucât există pericolul suprasolicitarii instalaţiilor de curent, ceea ce ar putea duce la izbucnirea unui incendiu. Situaţia este şi mai gravă în saloanele unde sunt internaţi zeci de pacienţi oncologici.

”Acest frig scade şi imunitatea, scade şi capacitatea de apărare a organismului, crescând riscul să progreseze boala. Avem pacienţi care s-au externat la cerere din cauza frigului, fără să facă tratamentul. Noi trebuie să le prindem venele, dar ele sunt şi aşa firave, iar din cauza frigului se face vasoconstrictie şi nu mai găseşti nicio venă”, explică dr. Petra Curescu, medic în cadrul Clinicii de Oncologie.

În urmă cu câteva luni, mai multe spitale din Timişoara s-au aflat într-o situaţie asemănătoare. Pentru că Primăria a rămas şi atunci fără bani pentru cumpărarea de gaz şi cărbune, cei peste 50.000 de abonaţi ai societăţii de termoficare, printre care şi unităţi medicale şi şcoli au rămas în frig mai multe zile.

”A trebuit să recurgem la unele improvizaţii cum nu ne gândeam că avem într-o ţară europeană civilizată în secolul XXI. Din păcate, mare lucru noi nu putem să facem. Am adus mai multe plăpumi pentru pacienţi. Am pregătit sticle goale de apă minerală pe care le-am umplut cu apă fierbinte de la fierbător că să se încălzească cât de cât pacienţii”, a mai declarat dr. Petra Curescu.

Rămasă fără bani şi fără soluţii, societatea de termoficare aflată în subordinea Primăriei Timişoara a redus temperatura de plecare a apei calde din punctele termice la 40 de grade.

Colterm are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

Guvernul a alocat marţi încă un ajutor financiar pentru Primăria Timişoara că să sprijine sistemul de încălzire.