VIDEO Cum se vede din dronă circulaţia în faimoasa turbo-giraţie din Timişoara. Siguranţă crescută şi trafic lejer

De luni, 10 septembrie, s-a reluat circulaţia în sensul giratoriu Mărăşti din Timişoara. Timp de câteva săptămâni, intersecţia a fost închisă traficului pentru lucrările de reamenajare. Edilii au amenajat intersecţia sub formă de turbo-giraţie.

Turbo-giratia a fost definită, în lucrări de specialitate, abia la sfârşitul anilor ’90 (de profesorul L.G.H. Fortuijn) şi a fost introdus în Olanda în prima decadă a noului mileniu.

A devenit acum una dintre cele mai interesante tendinţe în ingineria civilă şi planificarea traficului, în întreaga lume.

Turbo-giraţiile înseamnă, pe scurt, sensuri giratorii în care fluxurile de trafic sunt separate pe benzi, iar conducatorul auto trebuie să îşi selecteze banda de intrare, în funcţie de ieşirea din sens.

“Studiile realizate arată o creştere cu 76% a siguranţei prin utilizarea acestui tip de sens giratoriu, dar şi o creştere a capacităţii sensului până 140-160%”, a explicat Dan Diaconu, viceprimarul Timişoarei.





Şoferii din Timişoara sunt încântaţi de noua configuraţie a sens giratoriului din Piaţa Mărăşti, una dintre cele mai circulate artere din capitala Banatului. Practic nu se mai stă deloc în intersecţie, ci se înaintează în flux continuu.

