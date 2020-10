VIDEO Ce spunea Dominic Fritz în 2013 despre politica din România: „De ce să nu votez aici şi să facem o schimbare?”

Venit în Timişoara în urmă cu aproape 20 de ani pentru un proiect caritabil, Dominic Fritz a învăţat foarte bine limba română, implicându-se într-un proiect cultural de mare impact: Timişoara Gospel Project. În acest context, în anul 2013, Dominic Fritz a fost invitat la televiziunea locală TVT 89 pentru a vorbi despre proiectul iniţiat la Timişoara, dar şi despre viaţa sa.

În timpul emisiunii, cel care avea să fie ales peste şapte ani primar al Timişoarei, a fost provocat să vorbească „în două cuvinte” şi despre politica din România. „Mă depăşeşte”, a spus Fritz, care a dezvoltat apoi subiectul.

„La un anumit punct am terminat să încerc să înţeleg raţional ce se întâmplă. Întodeauna am apărat politica şi politicienii pentru că ura asta e foarte mare faţă de tot ce ţine de politică şi foarte mulţi oameni s-au speriat când am spus că am studiat ştiinţe politice şi în Germania sunt implicat politic. Recunosc cu mare ruşine că de câteva luni zic şi eu, vai de mine, ce faceţi voi aici cu ţara asta?”, a declarat Dominic Fritz.

Germanul mai spunea atunci că are speranţă că „lumea vede că politică nu e doar ce se întâmplă în Bucureşti”. „Politică e cum tratăm semenii noştri. Eu sunt optimist că se poate schimba şi la un nivel mai înalt dacă noi încercăm să schimbăm modul în care trăim la un nivel mai mic. Este o cultură politică aici în România care mă întristează uneori pentru că e foarte greu să mai recunoşti acolo unde este sinceritate. Cred că există politicieni sinceri în România, dar cultura politică este atât de degenerată încât nu ai cum să recunoşti dacă cineva nu minte pentru că deja te-ai obişnuit cu atâtea minciuni şi vulgaritate”, a mai declarat Dominic Fritz în emisiunea de la postul local de televiziune.

Fritz a mai spus atunci că poate o să vină ziua când se gândeşte să îşi ia cetăţenie română pentru a putea vota în România ca să se schimbe lucrurile. „Am speranţă pentru că văd foarte mulţi tineri, văd oameni care se implică în asociaţia mea şi mulţi ar fi foarte deschişi pentru o politică nouă. Dacă începem în jurul nostru, nu are cum să se schimbe ceva şi la nivel înalt. Poate într-o zi o să mă gândesc să am cetăţenie română. Deja am un oraş unde mă simt acasă, deja ştiu limba. De ce să nu votez aici şi să facem o schimbare şi în politică aici?” a mai spus Dominic Fritz în emisiunea TV.







