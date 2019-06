VIDEO Cine este florarul care l-a impresionat până la lacrimi pe un lunetist din trupele speciale. A fost inspirat de un alt gest frumos

După prinderea lui Marcel Ionel Lepa, care a împuşcat mortal un poliţist din Timiş, Ministerul Afacerilor Interne a făcut publică o întâmplare petrecută într-o piaţă din Timişoara, unde un lunetist din trupele speciale a mers să cumpere flori pentru a le depune la căpătâiul poliţistului împuşcat. Lunetistul le-a povestit colegilor săi un moment emoţionant în care florarul, un tânăr de aproximativ 30 de ani, rămas anonim, i-a făcut cadou lunetistului de două ori mai multe flori decât acesta voia să cumpere.

„Adevărul” l-a găsit pe florarul din Badea Cârţan. Acesta este Robert Boloş şi a povestit că a decis să le ofere flori poliţiştilor din trupele speciale, inspirat de o întâmplare petrecută cu o zi înainte, la Izvin, acolo unde o familie le-a oferit poliţiştilor care îl căutau pe criminal langoşi, sandwich-uri şi cafea.

„Mergeam spre spatele pieţei şi am văzut o maşină neagră. Era un domn în negru de la trupele special şi m-am întors să văd ce face. Ştiam că vine de la misiune. A întrebat-o pe o doamnă unde sunt garoafe şi i-a zis că eu am garoafe. M-am dus să văd câte am, mi-a spus că vrea 13 buchete de patru. A împachetat colega florile şi I le-am dat. M-au salutat din maşină când au plecat. Am văzut şi articolul cu sandwichurile ce le-au primit la Izvin şi am zis dacă pot să fac ceva, o fac cu toată inima, plin de bucurie. Aşa mi-a venit pe moment. Să îi servesc pe oameni”, a declarat Robert Boloş.





