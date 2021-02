Vacanţă nebună pentru unul dintre românii reţinuţi pe aeroportul din Cancun: Un articol din Adevărul a ajuns la agenţii vamali mexicani

Gabriel Horţ a revenit acasă din vacanţa “nebună” petrecută în Mexic. Atâta timp cât a fost în Cancun a evitat, din motive lesne de înţeles, să posteze pe Facebook despre experienţa prin care a trecut. L-am rugat acum pe Horţ să ne povestească prin ce a trecut zilele trecute.

Pe data de 1 februarie, la ora locală 16.30 a aterizat în Cancun. A ajuns printre primii la biroul serviciului vamal, unde era aşteptat de mai multe forte de pază, care l-a întrebat dacă este din România, după care a fost direcţionat spre culoarul numărul 1. Şi aici a început totul...





“Odată ajunşi acolo, ne-au fost verificate paşapoartele, însă fără a fi întrebaţi dacă avem documentele justificative de călătorie, rezervările la hotel şi biletul de avion de întoarcere. După aceasta verificare a paşapoartelor, ne-au fost cerute şi luate telefoanele mobile şi am fost conduşi în două camere, din faţa birourilor de vamă, unde a trebuit să aşteptăm, fără să fim informaţi de ce. Între timp, tot mai mulţi români erau direcţionaţi către cele două săli foarte mici, ajungând ca într-un spaţiu foarte mic, să fim aproximativ 45 de persoane, toţi de naţionalitate română. După mai bine de o oră sau chiar mai mult, a venit un domn care s-a prezentat ca fiind unul din oficialii aeroportului şi ne-a transmis că nu am făcut nimic rău, să stăm liniştiti, ca este vorba doar de o verificare mai amănunţită. Tot el ne-a transmis că SUA prin FBI, CIA şi agenţia Antidrog face câteva verificări şi că va mai dura puţin. După alte două ore suntem anunţaţi tot de acelaşi oficial al aeroportului ca toţi romanii vom fi “deportaţi” cu următorul zbor. L-am întrebat care este motivul şi răspunsul acestuia a fost că aşa doreşte guvernul mexican”, a povestit Gabriel Horţ.





Erau conduşi la toaletă de fiecare dată în grup şi asistaţi de minim doi oameni de pază



În tot acest timp, românii au cerut apă, dar au fost ignoraţi, îmbrânciţi şi ameninţaţi că vor fi arestaţi dacă mai comentează.









S-au mai liniştit după ce a aflat presa din România de situaţia lor “Apă de băut am primit după mai bine de 10 ore, după care a urmat şi ceva de mâncare. Am înţeles că mâncarea a fost trimisă de românii stabiliţi în Cancun şi de către consulul onorific la Cancun. În prima seară petrecută acolo ne-au spus că nu este nici o problemă şi că vom pleca cu aceeaşi cursă, ceea cu care am şi venit, cursa care decolase de câteva ore. Atunci am înţeles că suntem minţiţi şi că vom rămâne cel mai sigur în aeroport până la următoarea cursă, care era a doua zi. Printre noi erau familii cu copii, oameni în vârstă şi chiar oameni care aveau probleme cardiace. Ceilalţi români, au fost plasaţi în “arest” într-o altă sală de aşteptare din zona internaţională a aeroportului. Eram conduşi la toaletă de fiecare dată în grup şi asistaţi de minim doi oameni de pază, uneori chiar şi de trei-patru persoane. Le-am explicat celor de la vama, că este ilegal ceea ce fac, că ne sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului, că suntem pe lângă cetăţeni romani şi cetăţeni ai UE, însă ne râdeau în faţă. Să revenim la prima noapte de detenţie. în prima parte a nopţii, am stat pe jos şi pe scaune, fiind ulterior număraţi şi renumăraţi, iar fetelor li se promitea de către cei din aeroport că le vor duce să doarmă în spaţii încălzite şi cu saci de dormit. Câteva persoane au acceptat şi au fost trimse într-o cameră de detenţie a aeroportului, o cameră foarte mică unde erau nouă locuri. Înainte de acest lucru, erau deposedate de toate lucrurile personale, care erau închise în altă parte, într-o altă cameră. Precizez că toţi eram închişi cu cheia, în toate spaţiile unde eram “cazaţi”. Doua doamne dintre cele nouă persoane care au acceptat să meargă în acel spaţiu “mai uman”, aşa cum îl numeau cei din aeroport, au făcut scandal şi au fost aduse înapoi alături de noi, în spaţiul iniţial de detenţie... Au luat cu forţa pe sus o fată şi un băiat, fata fiind foarte afectată din punct de vedere psihologic de brutalitatea forţelor de ordine şi lipsa de empatie. Au tras de ei, i-au înjurat şi i-am mai văzut doar când au fost îmbarcaţi a doua zi pentru deportare. Cei de la paza din aeroport, au făcut-o. Atunci când le-am solicitat ceva de mâncare, ne-au spus ca nu este nicio problemă, au comandat special pentru noi un chef, care vine special la aeroport să ne gătească”, a mai spus Gabriel Horţ.

În prima noapte, după schimbul turei şi înaintarea în oră, Gabriel s-a gândit că poate să folosească dacă are internet o tabletă pe care o avea în geanta de mâna.

“Atunci l-am rugat pe unul din prietenii mei să scrie din geanta de mâna, unei colege din presă, în timp ce noi stăteam de pază şi îl acopeream să nu se vadă pe camere. Imediat, m-am gândit că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să postez şi pe pagina mea de Facebook. Precizez că până la acest moment, nu am fost lăsaţi să contactăm ambasada sau părinţii, pe cei apropiaţi din familie. În aceea noapte şi până undeva spre dimineaţa am putut să mai luam legătura cu părinţii mei şi să le explic situaţia. Am mai dat câteva detalii colegilor din presă care îmi scriau pe Facebook, iar ceilalţi colegi de “detenţie” au încercat şi ei să îşi anunţe familiile. Cred că momentul în care am aflat că se ştie de noi şi toată presa din Romania deja difuzează situaţia noastră, acela a fost momentul în care ne-am mai liniştit. În prima noapte, am dormit câte trei-patru persoane pe o saltea şi unii dintre noi pe scaune sau pe jos. În ziua următoare, pe data de 2 februarie, undeva de dimineaţa, o domnişoară de “suferinţa”, a văzut pe unul din monitoarele agenţilor vamali, un articol din Adevărul, cu noi, iar ei se distrau copios. După aproximativ o oră, au venit şi ne-au luat tableta, şi un ceas smart. Am primit între timp mâncare şi ne-au spus că vom pleca cu zborul din ziua respectivă. Noi însă, aveam informaţii că în următorul zbor spre Cancun se află peste 100 de romani, însă nimeni din MAE sau cei de la compania aeriana, nu transmitea care este situaţia de la intrarea în Mexic. Atât eu cât şi colegul meu Alexandru Negrei am cerut să ne cumpărăm bilete pe zborul AirFrance spre Paris, zbor care decola în următoarea ora din Cancun văzând ca, cel mai probabil, nu vom avea loc în următoarea cursa spre Frankfurt. Nu am avut voie să ne cumpărăm din banii noştri biletele, astfel că trebuia să plecam doar cu compania Lufthansa”, a mai adăugat timişoreanul.



A doua noapte de detenţie



Pe data de 2 februarie, după amiază, au fost lăsat să-şi sune părinţii, şi doar o singura persoană din grup a putut să sune la Consulatul României. Li se răspundea că se ştie de situaţia lor şi că se încearcă rezolvarea problemei.

Între timp, a aterizat şi următorul zbor cu turişti români, iar cu acel avion au putut să se întoarcă câteva persoane.

“Când au aterizat şi ceilalţi romanii, pe data de 2 februarie, au trecut prin faţa noastră unde eram închişi şi le făceam semn să îşi ascundă telefoanele mobile. După o ora, ne-am dat seama că şi ei au fost reţinuţi, când i-am văzut conduşi spre toaletă tot sub pază. În cea de-a doua seară, după ce speranţele de a ne întoarce în România erau zero, am aflat că următoarele zboruri sunt pe data de 5 februarie. Atunci am început să cedăm de oboseală, aveam speranţa spre minim de a putea să ne odihnim şi să facem un duş, unii dintre noi au început să se certe, unii nu avem saltele, practic eram ca într-un scenariu de film, unde cei arestaţi cedează psihic. Ne-am calmat şi am putut să dormim două ore. Precizez că în toată această situaţie, am dormit adunat maximum patru ore de somn. De fiecare data când ne aduceau de mâncare, o puteam primi doar după ce acceptam să ne facă poze cu mâncarea şi apa în mâna. Ne-au pus să semnăm că primim mâncare”, a continuat Gabriel Horţ.



Eliberarea de pe aeroportul



În aceeaşi noapte, undeva pe la ora patru dimineaţa a venit în aeroport un avocat de drepturi şi libertăţi de exprimare, care i-a pus pe români să semneze un document prin urmau să dea în judecată statul mexican şi reţinerea lor ilegală acolo.

“Dar dacă semnam trebuia să rămânem închişi cel puţin 48 de ore sau chiar mai mult, până la soluţionarea problemei în instanţa din Mexic, lucru pe care l-am refuzat. Doamna avocat nu vorbea engleză, aşa că am solicitat un traducător autorizat, care nu a mai venit. În dimineaţa următoare, miercuri, 3 februarie, am fost vizitaţi pentru prima dată de un oficial român, în persoana domnului consul Ionuţ Vîlcu, care ne-a spus că va intra la negocieri cu cei de la aeroport/vamă, dar că şansele noastre de a mai intra în Mexic sunt scăzute şi că se caută o soluţie împreună cu compania aeriană. După două ore, acelaşi consul ne-a anunţat că putem să intrăm în Mexic, după ce autorităţile mexicane ne verifică individual pe fiecare în parte. Eu i-am spus ca nu aş vrea din motive de securitate să mai intru pe teritoriul mexican, având în vedere că poza mea apărea şi la ei ca urmare a informărilor primite de la ambasada Mexicului în România şi mi-a spus că nu este o problemă, însă trebuie sa rămân în aceleaşi condiţii până la următorul zbor”,a mai declarat Gabriel Horţ.