Un director susţinut de Dominic Fritz a avut o condamnare de care a scăpat printr-o graţiere iniţiată de PSD

Bogdan Nanu, noul director general al Colterm, compania de termoficare din Timişoara, angajat în cadrul societăţii după alegerile locale câştigate de Dominic Fritz, a ajuns în doar câteva luni de la funcţia de consilier personal al directorului general la cea de director general adjunct şi apoi la cea de manager general.

În 27 ianuarie 2021, când Nanu era încă director general adjunct al Colterm, primarul Dominic Fritz a organizat o conferinţă de presă în care a prezentat planul de redresare a companiei. Atunci, Frtiz i-a făcut şi prezentarea lui Nanu, spunând despre acesta că „a fost la aproape toate companiile de consultanţă financiară”. Fritz s-a declarat bucuros că Nanu „şi-a asumat acest mandat de a scoate Colterm din criza perpetuă”.

Primarul Timişoarei a vorbit şi despre cum a reuşit Nanu să deblocheze contractele cu furnizorii reuşind să „transfere din credibilitatea lui de profesionist către companie”. „Mă bucur foarte mult că este cu noi”, mai spunea Dominic Fritz în 27 ianuarie 2021.

„Scheletul” din dulapul managerului Colterm

Ziarul Renaşterea Bănăţeană a dezvăluit, joi 11 februarie 2021, că noul manager al Colterm a suferit în trecut o condamnare după ce a prejudiciat o firmă cu acţionariat german care l-a angajat ca administrator. Totul se întâmpla la începutul anului 2000. Bogdan Nanu avea 25 de ani şi a fost angajat de firma Super Tex pentru un salariu de 16 milioane de lei vechi. Jurnalişti Renaşterea Bănăţeană au realizat un calcul din care reiese că salariul pentru care a fost angajat Nanu era echivalentul a 6,5 salarii medii pe economie, ceea ce ar însemna în prezent echivalentul unui salariu de 21.000 de lei.

Potrivit sursei amintite, în urma unui control la care a fost supus de către acţionarii germani, Nanu a fost găsit cu un prejudiciu de peste 430 de milioane de lei vechi. Ziarul publică şi o declaraţie a lui Bogdan Nanu, din care reiese că acesta a recunoscut problemele imputate, angajându-se să restituie banii.

„În primul rând, trebuie să spun că îmi pare rău că nu mi-am făcut treaba şi că v-am rănit încrederea. La subiectul avansuri nedecontate de mine, le voi achita, tot ce nu are acte justificative, şi în acest sens vă voi ruga să îmi acordaţi un termen de scadenţă. Eu cred că pot corecta toate punctele găsite în neregulă de doamnele care au verificat actele existente şi cred că şi trebuie s-o fac, deoarece eu am cauzat aceste probleme. (…)Pentru toate problemele din România sunt doar eu vinovat”, a arătat Nanu în declaraţia de asumare a problemelor.

Nu s-a ţinut de cuvânt şi s-a ales cu plângere penală

Pentru că nu a restituit banii, aşa cum s-a angajat, acţionarii companiei germanie i-au făcut plângere penală, iar Nanu a fost trimis în judecată, fiind condamnat la şase luni de închisoare cu suspendare şi obligat să achite un prejudiciu în valoare de peste 212 milioane de lei vechi.

În urma apelului, judecat la Curtea de Apel Timişoara, Nanu a scăpat de pedeapsă pentru că a intervenit o lege a graţierii aprobată în 2002. E vorba de Legea 543/2002, iniţiată de premierul de la vremea respectivă, Adrian Năstase, şi votată de Camera Deputaţilor al cărei preşedinte era Valer Dorneanu. Legea prevedea că se graţiază pedepsele până la cinci ani inclusiv.



Astfel, Nanu a scăpat de pedepsă, dar a rămas cu obligaţia achitării prejudiciului. Potrivit ziarului Renaşterea Bănăţeană, prejudiciul a fost achitat în mai multe tranşe, litigiul fiind închis abia în 2015.

Reacţia lui Bogdan Nanu

Potrivit pressalert.ro, directorul general al Colterm, Bogdan Nanu, a reacţionat în urma dezvăluirilor din Renaşterea Bănăţeană, susţinând că „în urmă cu peste 20 de ani, când aveam 24 de ani, am avut prea devreme o funcţie de conducere unde am făcut greşeli manageriale, din naivitate, lipsă de experienţă şi, poate şi din aroganţă juvenilă”.

„Am plătit şi financiar şi în faţa legii, şi am învăţat din această experienţă. Înţeleg de ce acest episod din trecutul meu stârneşte dezamăgire şi îmi pare nespus de rău. Deşi nu mă defineşte ca om şi ca profesionist, cred că lecţia învăţată la început de drum m-a ajutat să urmăresc cu mai mare determinare şi pasiune activitatea mea profesională de 17 ani, în consultanţă şi managementul financiar. Obiectivul meu principal ca director general este acela de a implementa concordatul preventiv, singura soluţie viabilă capabilă să scoată Colterm din pericolul de insolvenţă. M-am implicat pentru că am convingerea că pot să ajut Colterm iar acest lucru o va dovedi doar timpul. Nu fac parte din nici un grup de interese şi nu urmăresc altceva decât misiunea care mi-a fost încredinţată, aceea de redresare a companiei de termoficare timisorene”, a transmis Bogdan Nanu.

