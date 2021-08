Surpriză pentru inspectorii de la RAR Timiş. Maşină de colecţie prezentată pentru omologare FOTO

În luna august, inspectorii de la RAR Timiş au avut verificat două autoturisme ieşite din comun.

Miercuri, o bijuterie pe patru roţi adusă din Austria a ajuns în halele de pe Calea Torontalului. Este vorba de un Steyer Fiat 1100 e.

„Actualul proprietar ne-a prezentat primul document care atestă înmatricularea vehiculului, emis în 1952. De altfel, acesta este şi anul de fabricaţie al maşinii. Bijuteria are un motor de 1090 de centimetri cubi cu 4 cilindri în linie, alimentat cu benzină, care dezvoltă 35 de cai putere şi provine din Austria”, au transmis cei de la RAR Timiş, pe pagina lor de Facebook.La începutul lunii, cei de la RAR au mai avut pe mâna o maşină spectaculoasă. Este vorba de un Citroen BL 11 Legere fabricat în anul 1952. Piesa de colecţie retro are un motor pe benzină de 1.9 litri şi puţin sub 60 de cai putere.