Sfatul unui medic nutriţionist: „10% dintre alimente pot să conţină chimicale“

Cea mai sănătoasă hrană este cea care are calorii pline

„Hrana între evoluţie şi tradiţie” este titlul ultimei conferinţe susţinute de medicul nutriţionist Lavinia Bratu. Tema este interesantă în contextul intrării în sezonul de iarnă, când alimentaţia noastră se schimbă.



„M-am gândit de multe ori la această temă, în ce fel evoluţia hranei este cu adevărat o evoluţie. La un moment dat, am fost provocată să scriu un articol despre unde se mănâncă cel mai bine în lume. M-am documentat şi am ajuns la concluzia că cel mai bine se mănâncă în locurile unde se respectă tradiţia locului. Sigur aţi auzit de Zonele Albastre. Sunt cinci zone în care oamenii trăiesc cel mai mult: una în SUA, una în Japonia, în Europa sunt în Sardinia, Grecia... Una dintre cele mai solide lecţii de acolo este legat de felul în care măncăm. Rămâne tradiţia, simplitatea, cumpătarea. Nu sunt învechite, din contră, ele revin. Dacă mergem prin supermarket avem mii de produse organoleptizate, chimizate, industrializate, create de om în fabrici şi uzine. Este asta evoluţie în alimentaţie? Eu spun că ar trebui să ne luăm bunicii şi străbunicii în supermarketuri, să ne pună ei în coş ce cred ei”, a spus Lavinia Bratu.



"10% pot să fie produse care au chimicale"

Avem tentaţia de a consuma foarte multe produse din supermarketuri, pline de E-uri şi aditivi. E adevărat că acestea au darul să ne cucerească cu gustul, însă ele nu au proprietăţi hrănitoare, astfel că nutriţionişti recomandă să le evităm pe cât posibil. Medicul Lavinia Bratu consideră că aceste produse pot fi consumate, dar să reprezinte maximum 10 la sută din mâncare.

„Îmi veţi spune că sunt comestibile. Perfect de acord. Ele sunt comestibile, dar af fi bine să nu facă parte din dieta noastră decât într-o proporţie de maxim 10% dintr-o zi. Dacă 90% reuşesc să mănânc produse integrale, cereale, leguminioase, rădăcinoase, 10% pot să fie şi produse care au aceste chimicale. Dar nu mai mult. Nu avem nevoie de multă mâncare. Se tot povesteşte de trei mese plus două gustări pe zi. Da, sigur, la sportivii de performanţă, la fel şi la copiii aflaţi în creştere. Dar noi, ceilalţi, care suntem destul de sendentari, care avem o activitate mai puţin intensă fizic şi mai mult intelectuală, avem nevoie de o hrană clară cu calorii pline. Una e să mănânci un produs cu calorii goale, care să aibă multe calorii, dar să fie un produs de sinteză de exempu un croasant versus un măr. Nu pot să contest gustul croasantului, doar că are calorii goale, privată de nutrienţi. Mărul are calorii pline cu nutrienţi”, a declarat Lavinia Bratu.



"În maşină punem mereu cel mai bun combustibil"

Lavinia Bratu susţine că multe dintre bolile teribile a căror incidenţă este tot mai crescută în ultimii ani, cum ar fi cancerul, sunt în legătură directă cu o alimentaţie inadecvată.

„Bolile care apar în jurul nostru, pe care le tot vedem şi auzim de ele, sunt atât de răspândite şi datorită hranei pe care o consumă. În maşină punem mereu cel mai bun combustibil. Combustibilul tău este mâncarea de peste zi. Asigură-te că e de cea mai bună calitate. Mâncare trebuie să îţi placă, dar trebuie să aibă şi sens nutriţional”, a mai declarat nutriţionistul Lavinia Bratu.