Prima şcoală cu predare în aromână şi română se deschide în Albania. O imprimantă 3D este donată de o firmă de tehnologii avansate din Timişoara

Fundaţia “Nicolae Iorga” a aromânilor din Albania se pregăteşte de inaugurarea şcolii “10 mai 1905” din oraşul Selenice a regiunii Vlora. Este vorba de prima şcoală din Albania cu predare în aromână şi limba română. De dotarea şcolii cu echipamente şi sisteme IT se vor ocupa o serie de companii din România, în cadrul unei misiuni economice organizate de Camera de Comerţ Bilaterală România Albania. O firmă din Timişoara va duce în Albania cu o imprimantă 3D. Directorul firmei Symme 3D.

„Am primit o invitaţie din partea Fundaţiei Nicolae Iorga din Selenice, unde se inaugurează prima şcoală în limbile aromână şi română. Delegaţia din România va utila această instituţie de învăţământ cu echipamente IT, calculatoare, scanere, imprimante, tablă inteligentă, soluţii smart, tot ce este nevoie pentru activitatea de acolo. Sunt foarte multe companii care au contribuit. Noi am contribuit cu o imprimantă 3D, o imprimantă pe care noi o producem la Timişoara, în baza unui proiect original. De asemenea, ducem şi filament pentru această imprimantă. Suntem mai mult decât onoraţi că am fost invitaţi, vrem să fim un partener care să promoveze valorile româneşti“, a declarat Călin Brandabur, managerul firmei Symme 3D din Timişoara.



Imprimă piese din plastic

Timişorenii vor merge în Albania şi cu cursuri în limba română şi engleză pentru utilizarea imprimantei 3D şi pentru proiectarea unor piese care vor fi făcute în atelierul şcolii.





„E vorba de o imprimantă 3D pe sistem SDM cu care se pot realiza piese cu dimensiune de până la 300 de milimetri diametru. Orice fel de piesă de plastic, în baza unui proiec digital. Este prelucrat de un software specific, iar apoi e trimis către imprimantă, care, strat cu strat, construieşte sistematic această piesă 3D până când forma digitală este transpusă în formă finită“, a mai declarat Călin Brandabur

Au realizat prima bioimprimantă din România

Compania timişorenă a devenit cunoscută în urmă cu câţiva ani, când a fost vizitată chiar de preşedintele României, Klaus Iohannis, invitat atunci la centrul OncoGen, unde funcţiona şi Symme 3D. Firma din domeniul cercetării medicale lucra atunci la realizarea primei bio-imprimante din România şi din estul Europei.





„Continuăm dezvoltarea competenţelor, asta este scopul nostru principal. Am trecut prin două proiecte europene, pentru dezvoltarea unor proteze pelvice. Aceste sisteme sunt pentru femeile care au suferit de cancer de col uterin cu rezecţie de masă biologică. E valabil şi la bărbaţii care au suferit cancer de prostată. Actualmente se foloseşte o plasă. Noi am realizat utilajul pentru depunerea aditivă cu silicon, identic cu cel din implanturile mamare. În urma testelor pe porci, s-a descoperit că materialul rezistă foarte bine la foarte multe elongaţii mecanice, nici nu se umple cu lichid şi este depus un patent care urmează să schimbe viaţa multor persoane“, a afirmat Călin Brandabur (foto).



Proiecte de nivel SF

Totodată, timişorenii mai lucrează, în parteneriat cu Universitatea Heidelberg şi alte câteva companii din Germania şi România, la dezvoltarea unei bioimprimante 3D, cu ajutorul căreia se va putea realiza un pancreas artificial.

„Acum finalizăm un proiect, noi ne ocupăm de partea inginerească, în vederea dezvoltării unui utilaj, o bioimprimantă 3D, pentru depunerea aditivă a structurilor unui pancreas. Sunt primii paşi pentru dezvoltarea unui structuri care va face inclusiv incubarea vaselor de sânge. În final iese o structură vascularizată care dacă i se ridică nivelul glucozei începe să secrete insulină“, a explicat Călin Brandabur.

