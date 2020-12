Prima persoană vaccinată împotriva virusului SARS-Cov-2, la Timişoara: Vreau să-mi încep viaţa de dinainte. Îmi doresc viaţa înapoi VIDEO

GALERIE FOTO 415 medici, asistente medicale, infirmieri, dar şi personal administrativ din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie vor fi vaccinaţi în această primă etapă de vaccinare naţională. Unitatea sanitară implicată în lupta împotriva SARS CoV 2 a primit 500 de doze de vaccin.

Vaccinarea a început în această dimineaţă, la ora 10.00, cu primii “pacienţi” - medici din secţiile de Boli Infecţioase şi Terapie Intensivă.



Prima persoană vaccinată a fost Teodora Moisil, medic primar de boli infecţioase, coordonatoarea campaniei de vaccinare.

“Pandemia COVID 19 a reprezentat provocarea anului 2020 şi ne-a marcat atât în plan profesional, cât mai ales în cel personal. Ca în orice pandemie, soluţia pentru limitarea acesteia, pentru salvarea de vieţi o reprezintă vaccinarea majoră a populaţiei. Ziua de astăzi este una istorică datorită începerii vaccinării în România. Este important să ne vaccinăm, dar cel mai important lucru este să explicăm tututor de ce este necesară vaccinarea. Şi asta deoarece, pentru a avea efect, pentru ca să putem reveni la o viaţă normală, este obligatoriu ca 70 la sută din populaţie să fie vaccinată. Ştiu, mulţi se tem, mulţi nu au încredere în vaccinare, în general, şi cu atât mai puţin în acest vaccin anti COVID 19. Dar faptul că noi, medicii din linia întâi, noi cei care ne luptăm zi de zi cu acest cumplit virus avem încredere în acest vaccin ar fi un bun punct de plecare în lămurirea tuturor necunoscutelor legate de întrebarea: de ce să mă vaccinez? Mai mult, noi, medicii de la Victor Babeş, suntem pregătiţi oricând să răspundem întrebărilor oricărei persoane. Iar expresia, <doar împreună putem reuşi> nu este doar o înşiruire de cuvinte. Încă nu voi merge mai liniştită acasă, aştept şi doza a doua. Vreau să-mi încep viaţa de dinainte. Îmi doresc viaţa înapoi. Dar pentru asta trebuie să ne vaccinăm”, a spus Teodora Moisil.





A doua persoană vaccinată a fost medicul primar ATI Ciprian Gândac, din cadrul Compartimentului de Anestezie şi Terapie Intensivă.

“Aş fi vrut să fiu primul, dar am respectat coordonatoarea programului. Este un lucru pe care-l aştept de şase luni. Sunt convins că aşa vom putea stârpi pandemia. Aştept a doua vaccinare. E un lucru minor, am avut boli şi mai grave care au fost oprite prin vaccinare. De exemplu variola. Cred că în această vară vom avea o viaţă normală. Am încredere deplină în vaccin, nu poate să fie foarte periculos, nu este cu un virus atenuat, nu o să avem coronavirusul în noi, este doar o fracţiune proteică în organism împotriva căruia vom face anticorpi. Consider că nu o fac neapărat pentru mine, ştiu să mă protejez, dar e o datorie civică, am vrut să dau un exemplu. Dacă noi, medicii, dacă nu vaccinăm cum să avem pretenţia să se vaccineze cei care ne urmăresc.

Sper ca cei care se vaccinează să nu mai fie nevoiţi să poarte mască. Cred că ar prinde bine populaţiei acest zvon”, a afirmat Ciprian Gândac.

Următorul medic vaccinat a fost Virgil Musta, şeful secţiei COVID.









Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara este în prima linie în lupta împotriva noului coronavirus încă de la începutul pandemiei. “Trăiesc din nou libertate, ceea ce e extraordinar. Sunt fericit că am primit acest cadou de sfintele sărbători de Crăciun. Am emoţii, pentru că suntem la început, e şansa noastră de a lupta eficient cu acest virus şi de a câştiga războiul. Sunt convins că numărul de cazuri va scădea, dar asta depinde de noi. Populaţia va înţelege acest lucru, când se va vedea că nu există efect advers, sunt efecte minore pe care le avem la oricare vaccin sau medicament. Nu cred că acest vaccin are efecte mai severe decât un simplu medicament. Mai este un lucru esenţial, aceste efecte dacă sunt nu se compară cu riscurile dacă facem boala. Nu numai la persoane în vârstă, ci şi la tineri”, a declarat Virgil Musta.Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara este în prima linie în lupta împotriva noului coronavirus încă de la începutul pandemiei.





“Colegii mei, de la medici şi până la brancardieri, de la personalul administrativ şi până la infirmiere, cu toţii au înţeles cât de important este să te vaccinezi. Dovada stă numărul mare de persoane care s-au înscris pe lista de vaccinare. Dozele de vaccin rămase după vaccinarea colegilor mei vor fi administrate altor cadre medicale din spitalele suport COVID 19. Vorbim de Spitalul CFR, Institutul de Boli Cardiovasculare şi Spitalul Municipal Timişoara. Vreau să vă spun că am decis să organizăm centrul de vaccinare în clădirea în care au fost internaţi primii pacienţi infectaţi cu SARS CoV 2. Se întâmpla pe 28 februarie. Acum, în aceleaşi încăperi vor fi administrate primele doze de vaccin. Atunci a fost începutul pandemiei în România. Acum, sunt sigur că va fi începutul sfârşitului pandemiei în România”, a spus Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara.





Campania de vaccinare la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara se va derula pe parcursul a trei zile.

