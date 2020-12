Viitor deputat AUR: „Cu un ochi râd şi cu unul plâng. Ciuma roşie ne-a învins şi de data asta”

„Un ochi plânge şi unul râde. Ne bucurăm că am intrat (n.r. în Parlament). Suntem o formaţiune înfiinţată de un an de zile, am reuşit să obţinem intrarea în Parlament fără susţinere materială, fără a fi promovat absolut deloc în mainstream media, am reuşit un succes destul de mare. De ce plânge ochiul meu stâng? Ciuma roşie ne-a învins şi de data asta. Al doilea lucru este că a fost o prezenţă scăzută”, a declarat Ciprian Titi Stoica, după închiderea urnelor.

Potenţialul deputat AUR a răspuns şi acuzaţiilor potrivit cărora, partidul din care face parte este unul rusofil, eurosceptic. „Haideţi să fim sinceri, clari şi categorici. AUR nu este un partid rusofil, nu este un partid eurosceptic, nu este un partid extremist. AUR este un partid conservator pur, la fel ca Partidul Conservator din Marea Britanie, care apără şi se îngrijeşte de valorile tradiţionale, ţine foarte mult la tradiţii şi obiceiuri, la partea aceasta de românism”, a declarat candidatul AUR, care se va întoarce în România după 10 ani petrecuţi în Marea Britanie dacă rezultatele vor confirma scorul AUR.

