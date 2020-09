Nicolae Robu a dezvăluit ce a simţit când şi-a dat seama că a pierdut alegerile: „Am fost inundat de o linişte dumnezeiască”

Într-o conferinţă de presă online susţinută de la Primăria Timişoara, Nicolae Robu a dezvăluit ce a simţit în seara alegerilor în momentul în care şi-a dat seama că a fost învins categoric de contracandidatul său, Dominic Fritz. Robu susţine că a avut acelaşi sentiment pe care l-a avut în 2012, când s-a operat pe inimă şi nu ştia dacă supravieţuieşte sau nu.

„În 2012, în primă campanie electorală, mi s-a descoperit o afecţiune de care nu ştiam şi mi s-a spus că trebuie să mă operez urgent pe cord deschis. Am spus că dacă trebuie, o facem şi pe asta. Nu am avut timp să mă dumiresc pentru că aveam o condiţie fizică de invidiat. A fost o surpriză. La un moment dat, am fost pus în acel scaun şi dus spre sala de operaţie. Nu mi-am închipuit că pot să fiu cuprins de atâta linişte, de atâta împăcare. Nu ştiam dacă o să mai ies viu sau nu, dar am fost atât de împăcat. Pentru mine a fost clar: a fost frumos, dacă mai primesc un bonus, e binevenit. Fix acelaşi sentiment l-am avut şi duminică seara, instantaneu, cum mi s-a întâmplat şi atunci. În momentul în care am văzut din start că este o diferenţă mare în defavoarea mea, am fost convins că nu se va mai întâmpla nimic. A fost aşa o indundare a întregului organism până la ultima celulă de linişte, a apărut o linişte dumnezeiască. Am fost extrem de împăcat. Niciodată nu o să mă lamentez”, a declarat Nicolae Robu.

Robu a dezvăluit şi ce va face în continuare: se va ocupa de nepoţi şi de muzică. „Mă voi ocupa mult mai mult de nepoţii mei. Voi onora cu timp şi o mare pasiune şi o mare pasiune: muzica. Evident, sper să ne putem relua şi activitatea fotbalistică. Alte proiecte mai ambiţioase nu am momentan, dar să nu se înţeleagă că aş fi un tip resemnat, căzut în lamentare. Sunt un tip ultraîmpăcat”, a mai declarat Robu.