Nicolae Robu, învins la scor de Dominic Fritz. Diferenţa este de peste 20 la sută

Numărătoarea parţială a voturilor îl dă câştigător pe Dominic Fritz (USR-PLUS) cu un scor de 52 la sută. Nicolae Robu a obţinut 29,2 la sută din voturi, iar candidata PSD, Voichiţa Lăzureanu a obţinut 6,1 la sută.

La scurt timp după închiderea urnelor Nicolae Robu şi-a recunoscut înfrângerea. „Am pierdut, este voinţa timişorenilor. Diferenţa este mare. Comparând numărul de voturi, diferenţa este surprinzător de mare, nu o pot spune în procente. Am considerat că va fi un scor strâns şi am fost optimist până în ultimul moment, dar diferenţa este mare, ceea ce înseamnă că aşteptările timişorenilor sunt altele”, a spus Nicolae Robu, care a spus că nu are ce să îşi reproşeze.



Dominic Fritz: Voi fi primarul tuturor timişorenilor

„Au spus că nu putem câştiga. Au spus să nici nu încercăm. Dar am încercat şi am reuşit! De azi, ştergem cuvintele nu se poate din vocabularul Timişoarei. De azi nu ne mai lăsăm paralizaţi de frică pentru că suntem singuri în bulă. Nu suntem singuri. Suntem o comunitate de timişoreni care împărtăşeşte aceleaşi valori, aceeaşi viziune. Dragi timişoreni, mulţumesc. Mulţumesc pentru votul vostru, speranţa voastră, energia voastră.

Timişoara a scris din nou istorie. Timişoara a înfăptuit o nouă revoluţie.

Astăzi Timişoara a încheiat definitiv perioada de tranziţie de 30 de ani, cea de după căderea comunismului. Definitv.

E o onoare pentru mine că m-aţi ales primar, am venit aici prima dată în 2003, când nu vorbeam niciun cuvânt în română. Aţi scris istorie. Aţi ales un primar care nu s-a născut în România, care nu are rude în România.

Timişorenii şi-au astupat astăzi urechile la sirene naţionalismului. Au spus foarte clar şi răspicat: Timişoara a fost, este şi va fi un oraş european! Şi Timişoara a scris istorie în toată Europa. Un oraş european a ales un primar european. Trimitem un semnal foarte clar că Timişoara şi Banatul aparţin cultural Europei. România aparţine Europei. Administraţia noastră va fi un model pentru toată România, o administraţie descrisă, transparentă, modernă şi europeană. Voi fi primarul tuturor timişorenilor”, a declarat Fritz, după alegeri.