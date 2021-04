Oltenii, interzişi într-o piaţă din Banat:„Vrem să protejăm producătorii locali”

Un grup de producători de legume din comuna Desa, judeţul Olt reclamă că nu mai pot să-şi vândă produsele în piaţa din Lugoj. Potrivit publicaţiei locale lugojeanul.ro, producătorii din Oltenia au transmis un memoriu în care reclamă faptul că, deşi îşi vând produsele de 25 de ani, pe piaţa din Lugoj, în acest an au fost înştiinţaţi de către noul primar al oraşului, Claudiu Buciu, că nu li se vor mai încheia contracte pentru mesele din piaţă.

„În luna decembrie 2020, am fost chemaţi de Administraţia pieţei din Lugoj să reînnoim contractele de închiriere pentru mesele din piaţa de legume şi fructe, dar ulterior am fost anunţaţi că domnul primar nu mai doreşte să reînnoim aceste contracte. În 15 martie, am reuşit să obţinem o audienţă la domnul primar, care ne-a spus că nu mai doreşte să vină oltenii în această piaţă”, a spus Dan Enea, pentru Lugojeanul.

Contactat de „Adevărul”, unul dintre producătorii din Olt a declarat că în piaţa agroalimentară din Lugoj li se permite accesul „bişniţarilor” în timp ce ei, ca producători sunt interzişi. „Noi am avut mese închiriate de opt ani, de când s-a construit piaţa nouă. Suntem 25 de producători care vindem în piaţă. Dintre toţi, 80 la sută sunt bişniţari, dar numai nouă, oltenilor, ne-a luat mesele. Dacă vrei să faci loc în piaţă, scoţi bişniţarii, nu producătorii”, a declarat Alin Gligă, pentru „Adevărul”.





Producătoare de roşii din Oltenia, interzisă la Lugoj FOTO Arhiva personală

Primarul din Lugoj, Claudiu Buciu, a declarat că spaţiile din piaţa agroalimentară au devenit insuficiente pentru că a fost nevoie ca în piaţă să fie mutaţi şi comercianţii din bazarul care nu mai poate funcţiona pentru că nu are aviz PSI.

„Interesul nostru direct este să sprijinim producătorii locali. Lugojul a luat credit bancar pentru a construi piaţa. Lugojenii plătesc acel credit. Deci ei trebuie sprijiniţi în primul rând”, a declarat primarul Claudiu Buciu pentru Lugojeanul.

Contactat de „Adevărul”, edilul a declarat că în piaţa din Lugoj vor putea vinde doar producătorii din Timiş şi judeţele învecinate, decizia fiind în totalitate a lui, fără să existe o hotărâre de Consiliu Local în acest sens.

„Nu le-am semnat contractele pentru că eu doresc să sprijin producătorii locali din Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara. E decizia mea. Îmi asum. Sunt atâtea pieţe în România, să vândă acolo. Aici vreau să îşi vândă produsele producătorii locali pentru că şi ai noştri au solarii, de roşii, de castraveţi, de ardei. Ei spun că nu sunt producători (n.red. cei care vând legume şi fructe) în piaţă. O să mă duc să îi caut om cu om şi cine nu e producător pleacă”, a declarat primarul Claudiu Buciu.



Edilul a declarat că nu are nimic cu faptul că producătorii sunt olteni, fiind şi el „jumătate oltean”, dar vrea ca piaţa să fie destinată producătorilor locali. „Am crescut în Oltenia. Nu am treabă cu ei că sunt din Oltenia. Puteau fi şi din Moldova sau din Ardeal. În Arad îi lasă numai pe producătorii din Arad, nici măcar cei din Timiş nu sunt acceptaţi, pe acelaşi considerent”, a mai declarat primarul din Lugoj, potrivit căruia producătorii care se simt nedreptăţiţi pot să meargă în instanţă să reclame faptul că nu li s-a semnat contractul de închiriere. De asemenea, primarul a declarat că producătorii nemulţumiţi au posibilitatea să închirieze spaţii din oraş în care să îşi deschidă aprozare.