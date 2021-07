Ministrul Transporturilor, veşti bune despre şoseaua „Ruşinea naţională“: Din 10 iulie vom avea un drum decent FOTO

Prezent la Timişoara pentru alegerile interne de la USR PLUS Timiş, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor, a oferit veşti bune despre lucrările de pe DN 68A Margina-Holdea. Mai sunt doar câteva zile până la ridicarea restricţiilor, termenul fiind 10 iulie.



„

Am un anunţ de făcut legat de acel drum pe care l-am numit o ruşine naţională. Pe 10 mai am închis pentru trafic acel drum, pentru a fi reparat din temelii. Am spus atunci că va dura două luni refacerea acestui drum. Este aproape finalizat. Se fac ultimele marcaje şi pe data de 10 iulie, pe care ni l-am asumat, va fi respectată. Vom avea un drum decent. Nu e încă autostrada, care e soluţie finală, dar şi acolo am făcut paşi înainte, am depus acel proiect care era suspendat de luni de zile, s-au depus candidaturile pentru licitaţie pentru drumul Lugoj-Deva, lotul 2, încă din 10 mai. Suntem pe final cu evaluarea şi selectarea listei scurte a celor şase care vor depune oferte. Este unul din cele patru proiecte de autostradă incluse pe finanţare prin PNDR.