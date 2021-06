Mâncare tradiţională din Banat, gătită după reţete vechi, în restaurantele din Timişoara

În premieră, reţete vechi din bucătăria tradiţională se vor afla în meniurile restaurantelor din Timişoara în cadrul unui proiect unitar. Deocamdată, la proiectul iniţiat de Asociaţia pentru Promovarea Turismului Timiş au aderat 13 restaurante. Uşa e însă deschisă tuturor patronilor care sunt în căutare de soluţii după redeschiderea post pandemie.

„Este un proiect pe care ni-l doream de mult. Reuşim, în sfârşit, să introducem în meniurile restaurantelor foarte diverse şi foarte cool, din Timişoara, feluri de mâncar tradiţionale, gătite după reţete vechi.

Zupa cu găluşte, fasole ferecată cu prăjeală de ceapă, gulaş, salată de vinete, gomboţi cu prune...sunt doar câteva din preparatele care se vor afla în meniurile restaurantelor. Reţetele au fost adunate de profesorul Mărioara Pisat, în decurs de mai bine de zece ani, în cadrul proiectului Lada cu zestre. Se poate lăuda acum cu peste o sută de preparate tradiţionale găsite în toate colţurile Banatului.



„Este un început al meu din anul 2007, care s-a concretizat în mai multe lucrări. Am ajuns să le punem şi în viziunea restaurantelor, având în vedere evenimehtele care vor veni în Timişoara în 2023. Ne putem individualiza ca zonă prin gastronomie. Arta gastronomică aduce bucurie, crează bună dispoziţie şi ne şi particularizează într-o lume multiculturală precum este Banatul. Bucătăria bănăţeană este împrumutată, reţetele se găsesc în Austria, în Ungaria şi aşa mai departe. Dar că în timp locuitorii şi-au pus amprenta. De la acea reţetă tradiţională, fiecare etnie, fiecare zonă din Banat a adus o mică particularitate preparatului. Sunt peste o sută de reţete, dar nu le-am pe toate. Am încercat să le dăm pe tematici, mâncăruri de sărbători, de Anul Nou, de Crăciun şi aşa mai departe”, a declarat Mărioara Pisat, profesor la Liceul Tehnologic „Spiru Haret” (fostul UCECOM) din Timişoara."Criză în domeniul HoReca"

Foarte multe restaurante nu s-au mai deschis însă după pandemie. Unii se confruntă acum cu lipsa personalului, deoarece mulţi au plecat să lucreze în afara ţării sau au ales să activeze în alte domenii. Ca atare, promovarea în cadrul acestui proiect este binevenită.



„Poate că au fost multe restaurante care aveau deja produse bănăţene, dar aveam nevoie de promovare, să ne strângem sub o formă organizată. Este un prim pas pentru un proiect de succes. Foarte mulţi dintre colegii noştri sunt speriaţi, nu ştiu ce se va întâmplă, patronii sunt reticienţi. Avem mari probleme de personal. E o criză profundă. Aşa că am pornit cu cine poate şi pe parcurs vor veni şi ceilalţi”, a spus Corina Macri, preşedintele HoReTim.

În cadrul proiectului, a fost realizată şi o hartă care cuprinde toate restaurantele ce au în meniu şi mâncare tradiţională bănăţeană, cu datele lor de contact. Harta se va afla în infocentrele turistice, la agenţiile de turism şi la ghizii de turism din oraş.

„Contextul este nefavorabil pentru HoReCa şi pentru turism. Iată că avem acest proiect care vine în sprijinul acestui sector. Ştim că este important pentru turişti să guste produse locale. Restaurantele de la noi nu prea aveau mâncare traduţională din Banat. Avem restaurante greceşti, cu specific mediteranean, italian, internaţional, pizza etc., dar puţini s-au aplecat să promoveze produse şi reţete locale”, a spus Alexandru Proteasa.



„De 12 ani vând mâncare tradiţională. Am crescut la Jebel, la bunica mea, am crescut cu mâncărurile pe care acuma le propun. De asta mi s-a părut extraordionară această iniţiativă. Dacă vine un turist străin, nu va dori să mănânce aici pizza sau sushi, are şi la el acasă. Vine cu dorinţa de a gusta mâncarea locului. Ori, la noi în Banat avem atâtea naţionalităţi, fiecare a lăsat o amprentă în bucătărie. De asta mâncarea tradiţională din Banat este foarte diversă. Din păcate, acum Timişoara este la pământ din punct de vedere turistic. Cu astfel de proiecte putem să revenim. De un an şi ceva oamenii stau acasă şi comandă, s-au obişnuit aşa şi nu mai ies în restaurante. Trebuie să-i convigem să vină din nou”, a adăugat Radu Ianăş, patronul restaurantelor Casa Bunicii, vicepreşdinte al Asociaţiei HoReTim.