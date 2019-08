Lecţia dată de judecători unui şofer prins conducând un Lamborghini cu 254 km/h: „Tocmai faptul că este tatăl a trei copii ar trebui să îl responsabilizeze”

Amendă de 2.900 de lei şi suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile a fost sancţiunea dată de poliţişti unui şofer cu Lamborghini, prins gonind pe autostradă cu 254 de km/h. Bărbatul a contestat amenda în instanţă, unde a arătat că în ziua în care a fost amendat se întorcea în România din străinătate, iar în faţa sa, la o distanţă de câţiva kilometri, se afla în trafic, pe aceeaşi rută de întoarcere, în altă maşină, soţia sa, însărcinată în 9 luni.

Bărbatul a arătat că în urma unei convorbiri telefonice cu o persoană din anturajul familiei a aflat că soţia sa avea probleme medicale specifice sarcinii, maşina în care se afla urmând să oprească în cea mai apropiată benzinărie. Şoferul susţine că a intrat în panică şi s-a grăbit să se întâlnească cu soţia sa, „mai ales că naşterea era planificată peste circa două săptămâni, prin operaţie cezariană, la un spital privat din Bucureşti, deoarece situaţia medicală comporta riscuri atât pentru gravidă, cât şi pentru copil”.

În cererea de chemare în judecată, bărbatul a arătat că în foarte scurt timp a fost abordat de două persoane „care s-au recomandat ca fiind agenţi de poliţie, deşi au coborât dintr-o maşină civilă, fără niciun fel de inscripţionare”.

De asemenea, bărbatul a mai reclamat că „nu este prevăzut în procesul-verbal contestat durata valabilităţii verificării metrologice a aparatului radar cu care s-a făcut înregistrarea vitezei de deplasare a autoturismului pe care l-a condus (nu cunoaşte să existe şi nu e precizat buletinul de verificare) şi nu este prevăzut în procesul- verbal contestat dacă persoanele care au efectuat această înregistrare sunt atestate să opereze aparatura radar (operatori radar atestaţi)”.

Şoferul amendat de Poliţie a mai arătat în instanţă că „nu a intenţionat niciun moment să încalce legea română, ci a fost constrâns de împrejurări specifice”. De asemenea, bărbatul le-a cerut judecătorilor „să se aibă în vedere faptul că drept urmare a conducerii cu viteză pe acea porţiune de autostradă, nu s-a produs niciun incident, nicio persoană nu a fost prejudiciată în niciun fel, niciun bun nu a suferit niciun fel de prejudiciu, deci nu au existat consecinţe directe sau indirecte ale acestei fapte”.

În plus, pentru a-i determina pe judecători să îi redea permisul şoferul a mai arătat că este căsătorit şi are doi copii minori, „iar în cazul în care nu va mai putea conduce pe drumurile publice pe o perioadă atât de îndelungată, este posibil să pună în pericol sănătatea membrilor de familie, deoarece are copii în vârsta de 2 şi 6 ani şi urmează să apară un nou-născut, care au nevoi urgente de deplasare, inclusiv de ordin medical”.

Vitezomanul, făcut „praf“ de judecători

Atât în primă instanţă, cât şi în apel judecătorii au respins cererea reclamantului menţinând amenda, reţinând că „nu există niciun dubiu cu privire la viteza cu care a circulat petentul la data constatării faptei, astfel că se reţine că, în mod corect, agentul de poliţie a procedat la sancţionarea acestuia”.

Judecătorii au arătat şi de ce motivele invocate de şofer pentru recuperarea permisului nu stau în picioare. „Un simplu exerciţiu de imaginaţie asupra a ceea ce s-ar fi putut produce la un impact cu o viteză de 254 km/h este suficient pentru a exclude orice încercare a apelantului de a obţine o sancţiune principală şi/sau complementară mai indulgentă. Tocmai faptul că este tatăl a trei copii, dintre care unul nenăscut la data comiterii contravenţiei, trebuia să-l responsabilizeze în respectarea regulilor de circulaţie, mai cu seamă într-o zonă cu trafic de natura autostrăzii, şi să conştientizeze importanţa vieţii lui, dar şi a celorlalţi participanţi la trafic”, se arată în sentinţa Tribunalului Alba.

În privinţa motivelor pentru care a condus cu 254 de km/h, judecătorii au arătat că nu există nicio dovadă că acestea sunt reale, dar şi dacă problemele soţiei ar fi fost reale, „aceasta nu justifică rularea cu o viteză de 254 km/h, în contextul în care, pentru intervenţii în regim de urgenţă, pe autostradă, trebuia chemat SMURD-ul sau orice alt asemenea serviciu, apt de a asigura intervenţia de specialitate”. „Şi dacă rula cu o viteză mai redusă petentul apelant putea să ajungă la soţia sa”, au mai arătat judecătorii.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: