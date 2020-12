George Simion, nedorit la marşul în memoria revoluţiei din Timişoara: „Este şeful unui partid de legionari sadea”

George Simion, liderul partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), formaţiune politică naţionalistă, este aşteptat la Timişoara, la marşul Eroii nu mor niciodată, organizat de asociaţia suporterilor Druckeria. Simion nu a lipsit de la marş în ultimii ani.

Diplomatul Vasile Popovici este unul din reprezentanţii societăţii civile care se delimitează de George Simion.



„Mâine, 16 decembrie, e o zi importantă pentru revoluţia de la Timişoara. E prima noastră zi de proteste din 89, fără de care nimic n-ar fi fost posibil, într-o înlănţuire logică de evenimente înălţătoare, tragice şi finalmente triumfătoare.

Ideea că la acest moment, confiscat deja de nişte organizatori ce nu au nimic de-a face cu 16 decembrie 1989, s-au găsit cozi de topor care să-l invite pe George Simion, şeful unui partid de legionari sadea şi unde se regăsesc şi doi ofiţeri implicaţi în reprimarea revoluţiei, ne obligă pe noi timişorenii să-l primim cum se cuvine pe acest provocator nemernic.

Locul lui nu-i aici şi încă mai puţin într-o zi simbolică. În 16 decembrie naţionalismul lui Ceauşescu, al cărui continuator e chiar acest individ şi toată banda lui de strânsură, s-a clătinat sub prima lovitură a Timişoarei.

Am învins fiindcă timişorenii nu au crezut în chemările naţionalismului şovin, am învins fiindcă aici toate naţionalităţile au fost unite, am învins fiindcă am respins tot ce reprezintă partidul lui George Simion. Venirea lui e o provocare şi o profanare pe care nu trebuie să le acceptăm cu nici un chip ”, a scris pe Facebook Vasile Popovici, care a participat activ la evenimentele din decembrie 1989.