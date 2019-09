FOTO Lucrările celui mai mare portretist român, expuse la Beijing. Corneliu Baba este o mai veche cunoştinţă a Chinei

Şapte dintre tablourile realizate de pictorul Cornelui Baba (1907-1997), care apaţin muzeului timişorean, se află pe simeze, vreme de două luni, la Muzeul Academiei de Arte din Beijing. Este cea mai îndepărtată ieşire externă a Muzeului de Artă, care s-a alăturat unei complexe expoziţii care cuprinde 60 de lucrări semnate de Baba, multe aparţinând Muzeului Naţional de Artă, dar şi unor colecţionari privaţi.

Un public numeros, format din artişti, critici de artă, oameni de cultură şi diplomaţi români şi chinezi, au luat parte la deschiderea expoziţii.

La vernisajul din capitala Chinei a participat şi directorul muzeului din Timişoara, Victor Neumann.

O mai veche cunoştinţă a Chinei

Chinezii au ales să prezinte operele lui Corneliu Baba, pentru că, spune Victor Neumann, pictorul este considerat reprezentativ atât pentru România, cât şi pentru estul Europei.

Baba, vedetă în muzeul din Timişoara

În prezent, cea mai mare colecţie de lucrări dar şi obiecte ale artistului se găsesc în Colecţia Baba, la Muzeul de Artă Timişoara. Colecţia a fost donată muzeului de soţia artistului şi include 90 de piese.

Timişoara şi Banatul, prezentate chinezilor

Victor Neumann a participat şi la cea de-a 27-a ediţie a Târgul Internaţional de Carte de la Beijing – unul din cele mai mari târguri de carte din Asia, unde a lansat şi două din ultimele sale cărţi tradusă în limba engleză.