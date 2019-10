FOTO Identificarea românilor decedaţi pe autostrada din Ungaria se face cu greu. TIR-ul care a provocat accidentul transporta produse de curăţat toalete

Procesul de indentificare a persoanelor care au decedat în accidentul din Ungaria continuă. Singurele certitudini sunt legate de cele patru persoane din România.

„Identificarea victimelor se desfăşoară cu dificultate. Nu va fi uşor de stabilit identitatea persoanelor, probabil că mai avem nevoie de două-trei zile. Ştim că una dintre maşini era din România, chiar dacă nu au rămas documente întregi. A ars practic totul. Cu toate astea, am putut vedea numărul de înmatriculare de la maşină . Vă daţi seama că amănunte despre identitate nu vom putea oferi, pentru că am încălca anumite legi. Nu avem nicio informaţie legată de cea de-a doua maşini, care era înmatriculată în străinătate, dar nu am putea spune de ce naţionalitate erau persoanele. Vă cerem răbdare. Vă vom informa îndată ce avem informaţii noi”, a declarat pentru Adevărul.ro, Szilvia Szabó, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie din Judeţul Csongrád.







Luni dimineaţa, în jurul orei 2.30, un camion din Serbia se îndrepta către Budapesta, pe autostrada M5. În apropierea localităţii Balastya, TIR-ul a rupt parapetul dublu dintre sensurile de mers, a intrat pe contrasens şi a lovit două maşini care circulau regulamentar în direcţia Szeged. Cele două maşini au luat foc, la fel şi TIR-ul. Toate persoanele din maşini au murit în flăcări, însă şoferul camionului a scăpat doar cu câteva zgârieturi.





Poliţia maghiară a anunţat că TIR-ul sârbesc transporta produse de curăţat toalete şi că cel mai probabil accidentul s-a produs din cauza unor probleme tehnice.

Cele două maşini care circulau regulamentar s-au izbit de remorca TIR-ului şi au luat foc. Poliţiştii au găsit în autoturismele făcute scrum şapte cadavre arse.

Din primele informaţii oficiale ale poliţiştilor din judeţul Csongrad, una dintre maşini, o Skoda, era înmatriculată în România. În maşina respectivă a călătorit o familie cu doi copii.





Pentru că persoanele nu puteau fi identificate, procurorii au pus cifre în dreptul cadavrelor. Victimele din a doua maşină nu au putut fi identificate. Se ştie doar că maşina era înmatriculată în Olanda, însă în unele comentarii de pe forumuri s-a lansat deja indeea că şi respectivele persoane erau de cetăţenie română care trăiau însă în occident.

Autostrada M5 a fost închisă în totalitate, pe ambele sensuri, pentru mai multe ore.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Urgenţă din judeţul Csongrad au decretat „cod roşu” de intervenţie, la faţa locului a fost adus şi un laborator mobil.





Consulatul General al României la Szeged a anunţat că urmărşte îndeaproape evenimentele legate de accidentul de pe autostrada M5. Reprezentanţii oficiului consular au întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale, pentru obţinerea de informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanelor implicate, pe care urmează să le transmită mai departe Ministerului Afacerilor Interne.





Am încercat să află de la MAE mai multe despre românii care au pierut în accident, însă purtătorul de cuvânt al ministerului a transmis că deocamdată nu sunt informaţii, dar nici nu vor putea oferi amănunte pentru că ar încălca regulamentul privind datele cu caracter personal, RGPD.



Regulamentul general privind protecţia datelor nu se aplică în cazul în care datele se referă la o persoană decedată.





Cei de la MAE susţin că nu pot oferi amănunte nici măcar despre oraşul de unde provenea familia românilor decedaţi în accident, “pentru că aparţinătorii ar putea să facă legătura cu cazul, iar MAE doreşte să fie cea care anunţă prima dată aparţinătorii”.

MAE a anunţat că este pregătit să acorde asistenţă consulară în vederea îndeplinirii formalităţilor de eliberare a documentelor necesare repatrierii trupurilor neînsufleţite.