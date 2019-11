EXLUSIV Unul din actorii principali din serialul „Prison Break“, incognito la Timişoara

Vedetea de la Hollywood a venit în premieră în România cu gândul la un proiect de teatru pe care doreşte să-l dezvolte, la Timişoara, în 2021, anul în care oraşul de pe Bega va deţine titlul de Capitală Culturală Europeană.



Robert Knepper a asistat, miercuri seara, la piesa de teatru „O scrisoare pierdută”, jucată de actorii de la Naţionalul Timişorean. Knepper a luat loc într-una din lojele de la TNT.





Prezenţa actorului la Timişoara trebuia să fie una discretă, vedeta nedorind să fie asaltat de presă sau de fani. Aşa se face că acesta a stat mereu cu şapcă pe cap. Mai mult, acesta a refuzat categoric să fie fotografiat atunci când un timişorean l-a recunoscut şi i-a cerut voie să facă o poză cu el.

Robert Knepper (cu şapcă) în Piaţa Victoriei din Timişoara, după ce şi-a cumpărat o cefa de la Starbucks









Din informaţiile pe care le avem, Robert Knepper se va întâlni, joi, cu directorul Teatrului Naţional din Timişoara, Ada Hausvater, iar apoi va avea o discuţie şi cu un reprezentant al Asociaţiei Timişoara 2021.

Robert Knepper s-a născut în 8 iulie 1959 (are 59 de ani), la Fermont, Ohio.



A fost interesat de actorie de mic copil, având în vedere că mama sa lucra la un teatru. În timpul facultăţii de la Chicago, a făcut parte dintr-o trupă locală de teatru. S-a mutat apoi la New York, unde a continuat să evolueze în piese de teatru. A jucat pe scene de teatru, în 33 de piese, între 1977 şi 1998.



A debutat în cinematografie în 1986, cu un rol în serialul „The Paper Chase”.





Unul din cele mai celebre roluri jucate este cel al lui Theodore „T-Bag” Bagwellt din seria Prison Break (2005-2009, 2017).