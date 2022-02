Două mari fabrici de biciclete şi-au început activitatea în 2022, la Timişoara. Sute de mii de vehicule noi, asamblate de companii din Italia şi Germania

Sport Mechanical Workshop (SMW) a început în 2022 producţia de biciclete în noua unitate deschisă la Timişoara. Fabrica din Calea Şagului face parte dintr-o investiţie de 30 de milioane de euro şi este realizată de o firmă italo-română deţinută de Francesco Russo şi Vittorio Olagnero din Italia şi de partenerul lor din România, László Nyárádi.

Noua hală de la intrarea în Timişoara (aflată în spatele Metro din Calea Şagului) are 23.000 metri pătraţi (10.000 pentru producţie, 10.000 pentru depozite şi 3.000 pentru birouri). Aici vor fi asamblate în acest an, în jur de un milion de biciclete, toate realizate pentru Decathlon. Biciclete „made in Timişoara“ realizate pentru Decathlon vor fi destinate în special exportului, pe piaţa din Europa de Est şi Rusia, dar şi pieţei locale.

Gigantul francez a semnat un parteneriat pe termen lung cu fabrica de la Timişoara, care va asigura activitatea unităţii de producţie exclusiv pentru ei.

Francezii beneficiază în acest moment de circa 800.000 de biciclete pe an din cele două fabrici partenere din România. SMW asamblează din 2016 biciclete pentru Decathlon, într-o hală de 5.000 de metri pătraţi, închiriată pe platforma Incontro din Timişoara.





La început erau asamblate în jur de 300 de biciclete pe zi, iar la aniversarea a cinci ani de la inaugurarea fabricii, în august 2021, reprezentanţii companiei au anunţat că au produs până la acea dată două milioane de biciclete model B’Twin.

Fabrica SMW de la Timişoara Sursa SMW



În prezent, SMW asamblează în medie 3.500 de biciclete zilnic, intenţia fiind ca producţia anuală să depăşească un milion de biciclete.

Bicycle Valley la Timişoara

Italienii doresc să facă la Timişoara cea mai mare fabrică de biciclete din Europa de Est. La această oră au 350 de angajaţi, dar urmează ca pentru următorii ani să pună la dispoziţie 750 de locuri de muncă, pentru a putea scoate de pe poarta fabricii 1,5 milioane de vehicule pe două roţi. Planul este ca activitatea să nu se reducă doar la asamblare, ci să înceapă să producă şi componente care acum sunt fabricate în ţări precum Taiwan, Vietanam, Japonia sau China.

Biciclete pentru Decathlon FOTO SMW



Pentru început aici se vor produce şi structurile metalice ale noilor biciclete B’Twin.





Asamblarea bicicletelor la Timişoara FOTO SMW “Când pandemia ne va permite, vor exista întâlniri cu reprezentanţii unor fabrici din Asia, care fac echipamente pentru Decathlon, pentru a vedea dacă se poate muta producţia aici. Momentan, aici se vor realiza cadrele şi se vor monta componentele aduse din Asia. Vrem să facem la Timişoara un Bicycle Valley, unde să se asambleze biciclete, dar unde să se şi producă anumite piese precum pedale, frâne, structura metalică. Există loc pentru dezvoltare în jurul fabricii. Practic, toate componentele ar putea fi făcute la Timişoara. Prin dezvoltare pe orizontală, platforma va crea 3.000 de locuri de muncă. Mai mult, din 2023 vrem să începem şi producţia de biciclete electrice”, a declarat Vincenzo Moderno, vicepreşedintele Camerei de Comerţ Italiene pentru România, înainte de începerea activităţii în noua fabrică de la Timişoara.

Germanii de la Corratec au început activitatea la Timişoara

Producătorul de biciclete Corratec din Germania a decis să-şi extindă investiţiile pe le are în Europa şi a deschis o fabrică la Timişoara. Compania germană a cumpărat anul trecut fabrica de antene Kathrein din capitala Banatului şi a anjagat 450 de persoane. Într-un timp foarte scurt, la începutul în ianuarie 2022, cei de la Corratec au şi început activitatea de la Timişoara.

“La nici trei luni de la finalizarea contractului de cumpărare a fabricii, noua noastră unitate din Timişoara a început să producă. Noua fabrică din oraşul românesc Timişoara este deja în plină funcţiune de la începutul noului an. Ce început de an 2022! Producţia de aici ne permite să creştem semnificativ capacitatea în ceea ce priveşte bicicletele şi biciclete electrice. Cu noua noastră fabrică complementară din Timişoara, vom atinge o nouă performanţă de vârf în viitor. Creştem numărul de la 90.000 de biciclete produse anual la 400.000 de biciclete şi biciclete electrice. Acest lucru ne oferă o poziţie de pornire excelentă pentru creşterea numărului de comenzi şi ne permite să satisfacem cererile pentru produsele Corratec. De peste 30 de ani, marca Corratec reprezintă inovaţie, calitate şi design modern, reflectat în produsele noastre. Suntem extrem de mândri să comunicăm acest principiu călăuzitor acum şi în noua noastră fabrică”, au anunţat cei de la Corratec într-un comunicat de presă, în luna ianuarie, la prezentarea primei biciclete electrice fabricate la Timişoara. Este vorba de modelul Corratec E-Power X Vert.



Primele biciclete asamblate la Timişoara FOTO Corratec.com



Corratec este o companie înfiinţată în anul 1990 de Konrad Irlbacher şi Cielo Irlbacher, în apropiere de oraşul bavarez Rosenheim.