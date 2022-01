Dan Negru: „Două partide mi-au propus să candidez la Primăria Timişoarei“. Semnalul de alarmă al vedetei TV

„Două partide mi-au propus să candidez la Primăria Timişoarei . Ca marionetă, m-am prins. Am luat-o in râs şi le-am spus că prietenii mei din copilărie ar arunca cu ouă după mine”, scrie Dan Negru, pe Facebook.

Vedeta Kanal D reclamă problema şcolilor din Timişoara, închise din cauza frigului din clase! „Când se închid şcoli, se deschid puşcării! In 1718 se deschidea în Timisoara prima şcoală elementară din România. Azi se închide de frig! Timişoara are unul din puţinele licee din lume, Lenau, care a dat doi laureaţi de premiu Nobel: Herta Muller şi Stefan Hell. Oraşul cu doi laureaţi de Nobel care au absolvit aceeaşi şcoală îşi inchide şcolile de frig. Asta e breaking news european! Statul e obligat să asigure dreptul la viaţă, la sănătate, la educaţie. N-o mai face! Statul inchide şcoli ca să deschidă puşcării!”, a mai scris Dan Negru, pe Facebook.

Inspectorul şcolar general adjunct al judeţului Timiş, Cosmin Hogea, a anunţat vineri că aproape 10.300 de elevi din 22 de şcoli din Timişoara fac ore online din cauza frigului din clase. Hogea a mai anunţat că la nivelul inspectoratului se ia în calcul ca toate şcolile din oraş să se închidă până la rezolvarea problemei căldurii.

În acelaşi timp, noul prefect, Mihai Ritivoiu (PSD), instalat vineri în funcţie a declarat că prioritatea sa este rezolvarea crizei căldurii, convocând în acest sens o întâlnire cu primarul Timişoarei, Dominic Fritz, şi preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Nica. Primarul Dominic Fritz a anunţat în repetate rânduri că fără intervenţia Guvernului, Timişoara nu poate ieşi din criză.

