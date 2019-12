Cum sunt umilite autorităţile române de un palestinian care a construit ilegal o spălătorie. Deşi a încasat peste 40 de amenzi, nimeni nu-l poate închide

Sadi Farajallah, un palestinian din Timişoara care deţine un teren pe strada Mareşal Constantin Prezan, a construit în urmă cu doi ani o spălătorie self-service cu program non-stop. Deranjat de zgomotul produs de spălătorie, Virgil Georgescu, care locuieşte lângă spălătorie cu cei trei copii ai săi, a încercat să discute cu proprietarul spălătoriei pentru a-l convinge să pune nişte panouri care să oprească poluarea fonică. Timişoreanul susţine că palestinianul nici nu a vrut să stea de vorbă cu el.

După mai multe încercări eşuate de găsire a unei soluţii pe cale amiabilă, Virgil Georgescu a început să sesizeze autorităţile statului. Controalele au scos la iveală că Sadi Farajallah a construit fără să respecte autorizaţia de construcţie emisă de primărie, iar construcţia nu este intabulată, nefiind făcută recepţia din cauza ilegalităţilor.

Din cauza acestei situaţii, spălătoria nu a primit nici autorizaţie de funcţionare de la Primăria Timişoara. În lipsa acordului comercial, Poliţia Locală i-a aplicat firmei care deţine spălătoria 45 de amenzi contravenţionale, iar primarul Nicolae Robu a emis 10 dispoziţii de sistare a activităţii. Cu toate acestea, niciuna dintre dispoziţiile de sistare a activităţii nu a fost respectată, spălătoria continuând să funcţioneze zi şi noapte. Surse „Adevărul” susţin că firma pe numele căruia au fost emise amenzile a intrat în insolvenţă, spălătoria funcţionând deja pe numele unei noi firme.

Virgil Georgescu susţine că din cauza poluării fonice de la spălătoria auto cu program non stop nu mai are linişte nici noaptea, nici duminica atunci când trebuie să se odihnească. „Să vină un palestinian, poate fi şi turc sau orice o fi, şi să îşi bată joc de autorităţile statului mi se pare inadmisibil. Nimeni nu poate să îl închidă. Este de neoprit. El nu a închis această spălătorie nici măcar o oră. Am fost la ANAF să îi întreb cum justifică banii pe care îi încasează în timp ce practic are activitatea sistată”, a declarat Virgil Georgescu pentru „Adevărul”.

Cum poate fi rezolvată problema

Cetăţeanul care a reclamat neregulile susţine că autorităţile pot interveni foarte simplu întrucât, pentru a asigura accesul maşinilor în spălătoria auto, Sadi Farajallah a betonat inclusiv o fâşie de spaţiu verde de pe domeniul public. Spargerea betonului pe spaţiu verde ar face ca accesul în spălătorie să fie mult mai dificil şi ar duce astfel la o rezolvare parţială a problemei. Cetăţeanul le-a oferit autorităţilor şi cadrul legal în baza căruia pot interveni. Art. 33 din Legea 50, care spune că „construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, oraşelor ori comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice competente, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului”.

Chiar dacă din luna iulie a acestui an există o sentinţă judecătorească (pronunţată în dosarul 7947/325/2018) prin care se confirm că palestinianul care deţine spălătoria a betonat ilegal spaţiul verde de pe domeniul public, Primăria Timişoara tot nu a desfiinţat construcţia ilegală, aşa cum prevede legea.





Spaţiul verde de pe domeniul public a fost betonat FOTO Virgil Georgescu

Iniţial, primarul Nicolae Robu a spus că „legislaţia este plină de ambiguităţi”. Când I s-a spus că legea prevede foarte clar că o construcţie realizată ilegal pe domeniul public poate fi demolată fără a fi nevoie de sesizarea instanţei în acest sens, Robu a spus că juriştii sunt de altă părere. „Mi se pare că e stupidă toată povestea asta. Eu îmi asum răspunderea într-o astfel de situaţie şi aplic Legea 50. Ai construit ilegal pe domeniul public, te îndepărtez”, spunea Nicolae Robu la începutul acestei săptămâni.

Până vineri dimineaţa, Primăria Timişoara tot nu a intervenit. „Eu le-am cerut să intre la demolare inclusiv asumându-mi răspunderea”, a declarat Nicolae Robu. Sadi Farajallah nu a dorit să comenteze situaţia, închizând telefonul când a aflat motivele pentru care a fost contactat. Secretarul Primăriei Timişoara, care este şi şeful juriştilor din Primăria Timişoara, nu a putut fi contactat.