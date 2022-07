Cum s-a născut cel mai popular ştrand din Timişoara comunistă. „Era o chestie naivă şi plină de avânt“

Ştrandul Tineretului a fost cândva cel mai popular ştrand din Timişoara. A fost construit în 1960 prin muncă voluntară, aşa cum se proceda în timpul comunismului. Generaţii întregi de timişoeni s-au putut bucura de oaza de la marginea oraşului, lângă Pădurea Verde.

Proiectantul ştrandului a fost Gheorghe Gârleanu, care a realizat proiectele şi pentru hotelurile Continental şi Timişoara.

Pe terenul de pe Calea Lugojului erau mai multe gropi mari, pentru că se scotea pământ pentru cărămizi de argilă. Aşa s-au gândit autorităţile să umple gropile cu apă şi să facă o spectaculoasă bază de agreement.



„Am văzut că avem acest teren mare aici, ce ar fi să amenajăm ceva. A apărut ideea ca în aceste gropi să se aducă apă din Bega, prin conducte, şi să facem un ştrand mare. În zonă curge şi pârâul Behela, care se varsă în Bega. Aşa că am gândit un sistem de recirculare a apei, din Bega ajungea în lac, iar de aici în Behela şi din nou în Bega. Să nu fie apă stătută în lac. S-a făcut o ridicare topo şi un studiu, alături de un profesor de la Hidrotehnică. Am găsit soluţia, am realizat o insulă, am pus trambuline, cabine, o zonă cu alimentaţie publică. Ideea era să fie ceva frumos. Pentru copii am făcut un bazin separat. Au fost antrenate intreprinderile din Timişoara, se făcea muncă voluntară, nici eu nu am fost plătit. Era o chestie naivă şi plină de avânt”, a povestit arhitectul Gheorghe Gârleanu.