Cum a fost şicanată poliţista care l-a criticat pe ministrul Vela pentru ideea privind „lumina de Înviere”

Unul dintre poliţiştii care a contestat vehement ideea ministrului Marcel Vela ca poliţiştii să împartă lumina în noaptea de Înviere, când era stare de urgenţă, a fost Lorena Radu, o poliţistă din Arad. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, poliţista a criticat ideea ministrului Vela, la care s-a şi renunţat ulterior.

„Celor care ne conduceti, va multumim ca dupa ani si ani in care ne-am servit cu onoare patria, avem privilegiul de a desfasura MISIUNEA carierei noastre!



Aflati ca-n 2006, studenta fiind, nu gaseam menirea reala a celor 4 ani din Academia de Politie in care faceam inviorare la ora 5.30, sectoare la WC-uri, plantoane la 3 dimineata si primeam permisii doar pentru rezultate foarte bune.



Acum insa, cu ajutorul dvs., regimul militar s-a metamorfozat. Pe batranul Carpati il vom pune-n rastel si vom lua instrumentul preotilor pentru a imparti, asa cum dvs. doriti, LUMINA.

Acesta este interesul suprem al unei societati bolnave, in care fiecare “organ” putrezeste sub “medicamentatia” improprie pe care ne-o administratati fortat.



Asadar, in semn de multumire pentru starea de degradare in care ne-ati adus, sa fim cu totii prioritas in slujba BOR, si nu a cetateanului”, a scris Lorena Radu pe contul său de Facebook”, a fost mesajul poliţistei, pe Facebook.

Găsită vinovată şi „atenţionată”

În urma acestei reacţii, care a fost preluată de toată presa din România, Lorena Radu a intrat în procedura de cercetare disciplinară, iar un raport întocmit de ofiţerul desemnat de conducerea IPJ Arad arată că poliţista se face vinovată pentru „comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei”. Totuşi, şefii IPJ Arad nu au contestat procedura de cercetare disciplinară, Lorena Radu fiind doar „atenţionată”.

Proces deschis împotriva şefilor

Printr-un proces deschis la Tribunalul Arad, Lorena Radu a dat în judecată IPJ Arad, cerând „desfiinţarea Dispoziţiei Şefului Inspectoratului nr. 821 din data de 28.04/2020 privind iniţierea procedurii de cercetare prealabilă a acesteia şi anularea sancţiunii aplicate ca urmare a cercetării prealabile efectuate”.

În proces, Lorena Radu a arătat că a reacţionat pentru că acordul MAI-BOR pentru împărţirea lumii „era de natură să ştirbească autoritatea poliţistului”, pregătirea militară intenstă din cadrul Academiei de Poliţiei pierzându-şi obiectul în cazul în care poliţiştii ar fi ajuns să împartă lumina.

Poliţista a mai arătat că dacă acordul MAI-BOR a fi fost dus la îndeplinire, „poliţistul ar fi trebuit să împartă Lumina atât infractorilor probaţi şi periculoşi, cât şi oamenilor de bună credinţă”. „Ori, cum ar fi procedat un poliţist care având în cercetare/supraveghere operativă un individ pentru săvârşirea de fapte cu un pericol social ridicat, s-ar fi deplasat la domiciliul/locuinţa acestuia pentru a-i împărţi Lumina?! Cum ar fi putut să-şi desfăşoare în continuare activităţile specifice profesiei când autoritatea lui ar fi fost conform protocolului atât de diminuată?!”, a mai arătat poliţista în procesul cu IPJ.

Lorena Radu a mai arătat că „urmare a articolelor apărute, însuşi Preşedintele României a solicitat ca respectivul acord să fie modificat, modificare ce a avut loc în cursul aceleiaşi zile, aspecte care vin şi susţin poziţia publică exprimată la data de 15 aprilie”.

IPJ Arad: Atenţionarea nu e sancţiune

În proces, IPJ a cerut respingerea acţiunii deschide de Lorena Radu, arătând că aceasta putea contesta în instanţă doar o sancţiune disciplinară, „măsura atenţionării reprezentând o măsură cu caracter administrativ-preventiv, nicidecum o sancţiune disciplinară”. În privinţa, faptelor care au necesitat „atenţionarea” poliţistei, IPJ a arătat că „ofiţerul de poliţie a postat pe contul personal de socializare Facebook (considerat spaţiu public prin Decizia Î.C.C.J. 4546/2014) un comentariu în care critica măsurile dispuse de Ministrul de Interne dl. Marcel Vela cu privire la activităţile poliţiştilor ocazionate de sărbătorile pascale”.

I-a creat o imagine negativă ministrului

„Totodată în cursul aceleaşi zile a avut intervenţii în direct la câteva posturi de televiziune pe tema comentariului postat pe reţeaua de socializare şi a măsurilor dispuse de către ministrul de interne. Tot în acest context mai multe publicaţii locale au preluat subiectul şi l-au inclus în articole de presă care prin modul de prezentare creau o imagine negativă asupra ministrului afacerilor interne şi implicit asupra instituţiei pe care o conduce”, a arătat IPJ Arad în instanţă.

„Poliţistul este obligat să îndeplinească ordinele legale”

În proces, IPJ a mai arătat că „poliţistul este obligat să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională, iar şefii ierarhici răspund pentru legalitatea dispoziţiilor date subordonaţilor astfel că ieşirea în spaţiul public pentru a critica sau chiar denigra anumite decizii luate de către şefii ierarhici nu a fost nici oportună şi nici utilă ţinând cont şi de faptul că aceste decizii sunt luate într-un moment în care este instituită starea de urgenţă, iar în astfel de situaţii se pot dispune măsuri care exced competenţelor obişnuite inclusiv restrângerea unor drepturi”.

Şefii poliţistei au mai arătat că „în situaţia în care ofiţerul aprecia că măsurile dispuse exced competenţelor sale, avea posibilitatea şi calea legată să se adreseze pe cale ierarhică pentru rezolvarea problemelor şi nu publicului de pe reţelele de socializare”. „Prin intervenţiile şi afirmaţiile sale din spaţiul public (facebook) şi mass-media ofiţerul cercetat a reuşit să contureze o percepţie negativă atât asupra instituţiei din care face parte cât şi asupra factorilor de decizie din cadrul M.A.I.”, a concluzionat IPJ Arad, în proces.

Poliţista a rămas „atenţionată”

Judecătorii Tribunalului Arad, unde procesul s-a judecat în primă instanţă, i-au respins cererea Loreni Radu, arătând că aceasta nu a fost sancţionată disciplinar, astfel că Tribunalul nu are ce să anuleze.

„În mod evident, această atenţionare nu constituie o sancţionare disciplinară şi este o măsură ce poate fi dispusă, mai degrabă, în locul cercetării prealabile, dat fiind caracterul ei preventiv, nu ca şi o concluzie a ei. Având caracterul administrativ – preventiv, situat în afara procedurii disciplinare şi fără consecinţă asupra raportului de serviciu, actul excede controlului ce poate fi exercitat de către instanţă”, se arată în sentinţa Tribunalului Arad pronunţată în 20 iulie. Sentinţa nu este definitivă, putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Timişoara.

