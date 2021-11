Cum a ajuns pagina de Facebook a lui Dominic Fritz la 22 de administratori. După „curăţenie” au rămas 12

Fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, se plângea recent, într-o postare de pe pagina sa de Facebook că primarul Timişoarei Dominic Fritz „are o gherilă USR care îl apără, respectiv care îi atacă pe Facebook adversarii (în principal pe Robu)”.

În aceeaşi postare, Robu arăta că pagina de Facebook a lui Dominic Fritz este administrată de 22 de persoane, dintre care una este din SUA.

Pentru că algoritmii Facebook impun transparenţa paginilor publice s-a observat că după postarea lui Robu, pe pagina de Facebook a primarului Timişoarei au rămas 21 de administratori, dispărând administratorul din SUA.

„Adevărul” i-a solicitat lui Dominic Fritz un punct de vedere referitor la numărul de persoane care îi administrează pagina de Facebook. Fritz, care a ajuns primar după o spectaculoasă campanie online, a arătat că mulţi dintre cei care l-au ajutat în campanie ca voluntari au rămas ca administrator pe pagină, având alte priorităţi decât „curăţarea” paginii.

Totuşi, după ce „Adevărul” i-a solicitat un punct de vedere, Dominic Fritz a mai eliminat din administratorii de pe pagină, rămânând cu 12 persoane care au drept de administrare.



Pagina de Facebook a primarului Dominic Fritz a fost administrată la un moment dat de 22 de persoane FOTO captură

„Echipa a rămas, în mare parte, aceeaşi din campania electorală. Mulţi dintre cei de acolo nu mai sunt activi, dar mi s-a părut ciudat să mă ocup de pagina mea de Facebook, există în oraş multe alte probleme care îmi ocupă timpul şi atenţia. Cei mai mulţi sunt voluntari, colectează mesajele cetăţenilor transmise pe Facebook, se ocupă de transmisii live video, asigură suport tehnic”, a explica Dominic Fritz, la solicitarea „Adevărul”.







Pagina de Facebook a lui Dominic Fritz, după o primă curăţare FOTO Facebook (captură)

Prin comparaţie cu Dominic Fritz, pagina de Facebook a lui Klaus Iohannis are 4 administratori, Casa Albă are 4, Emmanuel Macron are 11 administratori, iar pagina de Facebook a USR PLUS (structura centrală) figurează cu 17 administratori.



Vlad Tăuşance, unul dintre oamenii care au contribuit în mod decisiv la alegerea lui Klaus Iohannis în funcţia de preşedinte al României coordonând strategia online a campaniei electorale din 2014 a explicat pentru „Adevărul” relevanţa numărului de persoane care administrează o pagină de Facebook şi ce ar putea însemna că pagina lui Dominic Fritz a ajuns să figureze cu 22 de administrator.





Pagina de Facebook a lui Dominic Fritz în prezent FOTO Facebook (captură)

„Facebook oferă mai multe variante de administrare. E uzual ca o pagină să aibă nişte administratori, persoane cu drept deplin pe pagina respectivă, care poate să şi şteargă pagina la un moment dat. Sunt apoi editorii, care au drepturi limitate, au dreptul de a posta articole şi de a edita conţinutul. După aceea sunt cei care pot să promoveze pagina. Eu cred că în cazul lui Dominic Fritz este o chestiune de neglijenţă sau de tranziţie faptul că la un moment dat au fost 22 de administratori. Ca să vă dau exemplu, pe pagina de Facebook a fundaţiei pentru care lucrez, şi e o fundaţie micuţă, cred că suntem vreo 14 sau 15 oameni ca să nu existe sincope în comunicare”, a explicat Vlad Tăuşance.



Vlad Tăuşance a mai arătat că o explicaţie a faptului că o pagină precum cea a lui Klaus Iohannis are doar patru administratori este aceea că accesul la setările paginii este foarte strict controlat, în gestionarea paginii de Facebook a preşedintelui având atribuţii inclusiv Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

