Video Ortodonția explicată de dr. Teodorina Secară: de la estetică dentară la sănătate și echilibru funcțional

În noua ediție din Interviurile Adevărul, dr. Teodorina Secară, medic primar specializat în ortodonție și ortopedie dento-facială, abordează subiectul sănătății dentare, punând accent pe legătura dintre estetică și funcționalitate.

Specialistul subliniază că dinții albi și perfecți nu sunt întotdeauna sănătoși, iar lucrările precum fațetele dentare pot rezolva probleme de uzură, discromii sau formă, însă este esențial să fie aplicate pe dinți sănătoși și într-un context de echilibru funcțional.

Medicul explică importanța aparatului dentar nu doar pentru alinierea dinților, ci și pentru restabilirea armoniei sistemului dento-maxilar, care include oasele maxilare, mandibula, articulațiile temporo-mandibulare și mușchii aferenți.

Dezechilibrele la acest nivel conduc la probleme nu doar estetice, ci și funcționale, afectând masticația, postura și sănătatea generală a organismului. Dr. Secară evidențiază că respirația pe gură, uzuală la copii cu anumite probleme, poate influența negativ dezvoltarea feței și a danturii.

Înainte de aplicarea unui aparat dentar, evaluarea ortodontică riguroasă este obligatorie, incluzând examinarea raportului dintre oase, mușchi și poziția dinților, radiografii și fotografii.

Ortodontul coordonează tratamentul interdisciplinar, implicând uneori pedodont, parodontolog, endodont și chirurg, astfel încât să fie restabilit echilibrul funcțional și estetic. Nu se intervine cu aparate pe dinți nesănătoși, iar strategia de tratament ține cont de toate structurile sistemului stomatognat.

