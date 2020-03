Cercetătorii chinezi sunt acuzaţi că s-au inspirat din tehnologia vaccinului împotriva noului coronavirus dezvoltat la Timişoara

Virgil Păunescu, directorului centrului Centrul de Terapii Genice şi Celulare în Tratamentul Cancerului OncoGen din Timişoara, a anunţat la sfârşitul lunii ianuarie că lucrează la vaccin personalizat care să protejeze împotriva noului coronavirus.

Vaccinul s-ar putea dezvolta folosind tehnologia utilizată în vaccinarea personalizată în cancer, susţineau specialiştii de la Timişoara.

Virgil Păunescu susţine că a fost contactat de cercetătorii din chinezi pentru a colabora la punerea în practică a acestei tehnologii. La începutul lunii martie, chinezii au publicat un articol aproape care seamănă foarte mult cu cercetările de la OncoGen.

„Pe data de 8 Februarie am publicat (împreuna cu echipa de la OncoGen) un articol care descrie tehnologia de producerea a unui vaccin împotriva Covid-19. Tehnologie care fusese postată pe site-ul oncogen.ro cu circa 2 săptămâni înainte.

Astăzi am aflat că pe data de 3 martie, nişte cercetători chinezi au publicat un articol (aproape) identic cu al nostru. Ceea ce nu v-am spus este că în data de 4 februarie am fost contactaţi de Ambasada Chinei în România cu rugămintea de a colabora cu cercetătorii chinezi la punerea în practică a acestei tehnologii. Noi am fost de acord şi avem corespondenţă pentru a dovedi acest lucru.

Dar nu am fost de acord ca ei să îşi insuşească rezultatele muncii noastre şi apoi să mai şi adauge <All Rights Reserved>.

Aşa că în timp ce presa românească relata, uneori ironic, cercetătorii chinezi se inspirau la greu. Oricum noi mergem înainte cu punerea în practică a tehnologiei noastre, deşi autorităţile române au văzut nenumărate referinţe la acest vaccin, nimeni nu s-a oferit să ne întindă o mână de ajutor”, a scris Virgil Păunescu, pe pagina sa de Facebook.





Între timp, cercetătorii de la OncoGen aşteaptă să primească din Germania reactivii pentru a demara primele teste şi pentru a începe procedurile de validare a vaccinului.

„Atunci vom face o verificare mai complexă a eficienţei acestor peptide pe celule umane. Între timp să ne protejam noi, individual”, susţine Virgil Păunescu.